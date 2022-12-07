УНИАН подскажет, как легко и быстро убрать черную плесень из окна и подоконника.

Черный грибок вокруг окна и на самом стекле не только портит интерьер комнаты, но и вредит здоровью. Она может вызывать кашель или аллергию. Плесень часто появляется в домах с высокой влажностью и плохой вентиляцией. Убрать плесень можно с помощью недорогих домашних средств.

Ранее мы писали, как отмыть пластиковый подоконник.

Как убрать плесень с окна

В зависимости от возраста колонии плесени и пораженной площади, против неё применяют различные средства.

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Первое средство, который стоит попробовать - неразбавленный столовый уксус. Обильно смочите губку в уксусе и протрите все места с плесенью. Также уксус можно залить в бутылку с пульверизатором и распылить на плесень. Оставьте уксус на час, чтобы он растворил плесень, и протрите поверхность чистой губкой.

Если уксус не помог, попробуйте применить более агрессивное средство. Для этих целей используйте бытовой отбеливатель. Смешайте его с водой в соотношении 1:1. Отбеливатель эффективно убивает даже старую плесень. При работе с отбеливателем обязательно надевайте перчатки и проветривайте помещение. Протрите смесью воды и отбеливателя участок с плесенью и оставьте средство на 30 минут. Затем протрите чистой влажной губкой.

Хорошо борется с плесенью и грибком вещество фунгицид. Это средство можно купить в хозяйственном магазине. Протрите места с плесенью губкой, смоченной в растворе фунгицида и воды в соотношении 1:1. Работу проводят в перчатках.

Если у вас есть ультрафиолетовая лампа - можно осветить ею пораженные плесенью участки. Плесень быстро погибнет от излучения.

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