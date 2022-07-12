Что будет, если не снять кольцо с опухшего пальца и как безопасно избавиться от украшения - узнайте в материале УНИАН.

Кольцо - универсальное украшение, которое носят и мужчины, и женщины. Иногда снять его становится проблематично, особенно, в жару - пальцы отекают и опухают, а кольцо застревает между складками кожи.

УНИАН выяснил, как правильно снять кольцо с пальца и не причинить себе вреда.

Как снять тесное кольцо с пальца - универсальные методы

Существуют проверенные методы, которые можно использовать, если вы чувствуете, что кольцо плотно сидит на пальце и причиняет вам дискомфорт:

Вода - опустить руку в холодную воду на 5-10 минут и попытаться снять его под водой. В качестве альтернативы можно использовать лед.

- опустить руку в холодную воду на 5-10 минут и попытаться снять его под водой. В качестве альтернативы можно использовать лед. Крем, масло или мазь - нанести жирную субстанцию на руки, тщательно смазать палец и стараться прокручивать кольцо, пока оно не поддастся.

или - нанести жирную субстанцию на руки, тщательно смазать палец и стараться прокручивать кольцо, пока оно не поддастся. Мыло или моющее средство - любой мыльный раствор нанести на палец и действовать так же, как в методе с кремом.

Альтернативным вариантом считается и соль, которая помогает при отечности пальцев. В ванночку с водой насыпать соли, опустить палец, подержать 5-10 минут и постараться снять кольцо.

Интересный лайфхак: врачи говорят, что если причиной застревания кольца стала высокая температура воздуха, нужно поднять руки выше уровня сердца - приток крови к руке снизится и отек спадет.

Как снять кольцо с помощью скотча

Интересный метод, о котором знают не все, а зря - часто он оказывается эффективным, когда все остальное не помогает.

Вам нужно взять обычный скотч и обмотать им кожу от ногтя до линии кольца. Если получится - разместите край скотча под украшением. Намыльте руку и прокручивайте кольцо по направлению обмотки скотча. Как только кольцо окажется над ним - сразу же легко соскочит с пальца.

Как снять кольцо с опухшего пальца ниткой

Пятый метод, который мы предлагаем использовать, если вам нужно избавиться от кольца на пальце. Кстати, именно этот способ рекомендуют многие сотрудники МЧС - он считается одним из самых простых и безопасных.

Возьмите обычную нитку и проденьте ее сквозь скрепку примерно на 10 см. Протолкните скрепку под кольцом вместе с нитью, затем снимите скрепку. Один конец нити держите большим пальцем, а второй накручивайте вокруг того пальца, на который надето кольцо, между украшением и суставом. Не переживайте, если часть пальца над кольцом отечет - это нормально.

Когда закончите наматывать, зафиксируйте конец нити между средним и безымянным пальцами. Второй конец возьмите в руку нить за верхний конец и начинайте осторожно вытягивать её из-под кольца, проворачивая вокруг пальца. По мере того, как вытаскиваете нить, кольцо будет перемещаться ближе к ногтю и соскользнет с пальца.

Куда обратиться, чтобы снять кольцо с пальца

Что будет, если не снять кольцо с опухшего пальца, мы в подробностях рассказывать не будем, но перспективы безрадостные - тесное кольцо будет методично надавливать кожу, а пальцы - опухать еще сильнее. В итоге это может привести к серьезной травме конечности или даже некрозу, тогда снять кольцо получится только в кабинете хирурга.

Если у вас не получается безопасно снять кольцо самостоятельно, лучше обратиться в скорую помощь или МЧС. Скорее всего, сотрудники этих служб специальным инструментом "раскусят" кольцо и скажут, нужно ли вам обращаться к врачу за помощью в лечении пальца.

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