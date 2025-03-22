Это можно сделать с помощью встроенных функций или сторонних программ.

В жизни бывают случаи, когда очень хочется показать близким изображение на своем телефоне. Некоторые люди до сих пор делают это, снимая на видео экран одного гаджета другим. Однако есть множество вариантов, как сделать это намного проще и на любом устройстве.

Запись экрана на компьютере и ноутбуке

К счастью, если вы пользователь Windows, то как сделать запись экрана на ноутбуке или ПК, для вас не будет проблемой. Разработчики операционной системы внедрили в нее Xbox Game Bar. Если версия вашей ОС 10 и выше, то вы можете воспользоваться этим встроенным функционалом.

Для записи экрана нажмите Win и кнопку G. Это откроет вам соответствующее меню. Если не сработало, то перейдите в "Параметры режима игры" (введите в поисковой строки ПК) и включите функцию Game bar. После этого все заработает.

Видео дня

В окне "Записать", которое будет в левом верхнем углу выберите нужную опцию и нажмите. Созданный контент появится в папке "Мои видеозаписи". Качество и разрешение видео можно менять в настройках XGB.

Также отдельно можете подкорректировать звук в окне "Аудио". При желании видео легко записать и без звука.

Как сделать запись экрана на айфон

Это одна из встроенных функций "яблочного" гаджета, а потому записывать видео с экрана очень легко.

Функция должна быть в "Пункте управления" вашего устройства. Если ее там нет, то нужно открыть "Пункт управления". Это можно сделать или в настройках, или просто проведя пальцем от верхнего правого угла телефона вниз.

Далее выбираем соответствующую иконку и нажимаем. Устройство проведет трехсекундный отсчет, загорится индикатор красного цвета и запись начнется.

Чтоб прекратить запись экрана на айфоне, нажимаем на иконку в верхнем левом углу экрана.

Это видео сохранится в вашей галереи и его можно редактировать на свой вкус.

Как записать видео с экрана на андроид-устройствах

Существуют разные варианты, как сделать такое видео. На ранних версиях эта функция открывается через панель виджетов - нужно просто нажать на нужную иконку и запись начнется.

Если в виджетах она отсутствует, то, возможно, ее нужно добавить. Зайдите в настройки панели (она может быть в верхнем углу) и отредактируйте список функций для быстрого доступа.

Не беда, если отсутствует запись экрана - андроид позволяет это сделать и через сторонние программы. Найдите подходящее приложение в Play Market. Среди них много бесплатных.

Теперь рассмотрим, как сделать запись экрана на самсунге. На этих устройствах есть встроенная функция и отдельное приложение вам не понадобится. Для этого вам нужна активная опция захвата экрана - это делается через настройки.

Выбираем в меню приложений дополнительные опции. Там нам необходим "Специальный доступ". Выбираем "Доступ ко всем файлам" - это откроет нам список приложений.

Находим пункт "Захват экрана". Если он активен - все хорошо, если нет - включаем.

Функция записи экрана должна быть верхнем меню. Выбираем нужную иконку и начинаем запись. Устройство предупредит вас трехсекундным отсчетом.

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