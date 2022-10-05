Домашний обогреватель пригодится в том случае, если в доме пропадут отопление и свет.

Украинцев ждет самая тяжелая зима за все время независимости. Оккупанты могут наносить удары по критической инфраструктуре, из-за чего возможны перебои с газом и светом в домах. Чтобы обогреться в такой трудной ситуации, предлагаем изготовить простые самодельные обогреватели.

Ранее мы писали, как можно утеплить квартиру изнутри перед морозами, а также как утеплить окна самостоятельно.

Обогреватель из чайных свечей и консервных банок

Из чайных свечей и высоких консервных банок можно сделать обогреватель для небольшой комнаты или кабинета. Такой прибор можно взять с собой на природу в палатку, или в бомбоубежище.

Для этого свечи ставят в жестяные банки с отверстиями для поступления воздуха. Процесс изготовления обогревателя смотрите в видео.

Обогреватель из свечи и горшков

Свечной обогреватель делают из свечи в стеклянной колбе, которую ставят между двумя кирпичами. Над свечой ставят специальный обогреватель из трех горшков разного диаметра, вставленных друг в друга. Горшки соединяют длинным металлическим болтом, на который нанизывают шайбы и гайки. Глиняные горшки не очень хорошо сохраняют тепло - их лучше заменить консервными банками.

Такой обогреватель не позволяет теплу свечи рассеяться в воздухе, а накапливает тепло в горшке. Центральный стержень сильно нагревается и выделяет дополнительное тепло. Такой обогреватель не нагреет всю комнату, но его можно поставить возле кровати для дополнительного тепла.

Грелки из пластиковых бутылок

Наберите очень горячую воду в бутылки и утепляйте этой "грелкой" кровать или одежду. Также бутылками можно греть ноги, сидя за столом. Чтобы вода дольше оставалась горячей, бутылки можно обмотать полотенцем.

Обогреватель из спиртовки

Спиртовкой называют простой подручный обогреватель из железной банки и зажженного спирта. Возьмите небольшую железную емкость с железной крышкой, например, банку из-под пива или сгущенки. Начертите горизонтальную линию на отметке в 2/3 высоты банки. Сделайте на полосе 3-5 небольших отверстий в банке ножом или шилом.

Залейте в банку спирт и закройте крышку. Поставьте банку на невоспламеняющуюся поверхность и встряхните, чтобы спирт через отверстия немного облил банку снаружи. Подожгите спирт снаружи и подождите, пока он выгорит. Повторите процедуру несколько раз, пока пламя не станет "самостоятельным".

Такой обогреватель можно поставить возле себя и греться, а также готовить на нем еду или кипятить чайник. Для большей пожарной безопасности рекомендуется поставить самодельную спиртовку в большую железную емкость.

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