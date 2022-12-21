УНИАН расскажет, как сделать дом уютным если нет денег.

Дом - это место, куда всегда должно хотеться возвращаться. Очень важно, чтобы он был уютным, теплым, семейным. Только так душа будет рваться туда после трудового рабочего дня или каких-то поездок.

Ранее УНИАН рассказывал, как согреться без отопления и электричества в квартире, а сегодня вы узнаете, что создает уют в квартире.

Уборка в квартире

Главное правило - начинать с малого. Поэтому в первую очередь в квартире стоит навести порядок. Разложите красиво вещи по цветам, помойте полы, протрите пыль. Также не лишним будет освежить квартиру. Если у вас нет освежителя воздуха, это можно сделать с помощью воды. Наберите воду в распылитель и разбрызгайте ее по вашему месту обитания.

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Больше света

В дневное время суток можете распахивать шторы. Однако, когда день близится к вечеру, включите осветительные приборы с теплым светом. Они не только позволят сделать освещение более ярким, но и создадут уют в вашем доме.

Купите растения

Наверняка вы были в квартирах, где нет вазонов. Такое жилье выглядит тускло, можно сказать, в них нет жизни. Именно поэтому психологи советуют обзавестись растениями. Если вас часто нет дома, можно приобрести вазоны, которые не требуют особого ухода.

Сервируйте стол на кухне

Сервировка стола - это отдельный вид искусства. Это занятие позволяет не только создать уют в доме, но и отвлечься от грустных мыслей. Подберите скатерть, подставки для чашек под цвет посуды и мебели на кухне. Создайте цветовую гармонию, и вы увидите, как улучшиться ваше настроение, а обед сразу станет намного вкуснее. Обязательно поставьте свечи.

Сделайте что-то своими руками

Дома мы не только отдыхаем, но и творим. Именно дома нас посещают самые гениальные идеи, вдохновение, приходит та самая муза. Поэтому смело можете экспериментировать со своей квартирой. Попробуйте начать с малого и украсить ее картинами. Если нет возможности купить картину какого-то известного художника, вы можете написать ее сами. Конечно, всегда можно сказать что-то вроде "Я не умею", "Я никогда таким не занимался", но... Сейчас есть много картин по номерам, например. И представьте только свое состояние, когда вы возвращаетесь домой после работы и смотрите на полотно, созданное своими руками.

Напомним, как правильно делать уборку в квартире.

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