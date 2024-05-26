Каждому владельцу машины надо знать, как определить качества бензина.

Всем автомобилистам, за исключением владельцев электрокаров, приходится регулярно заправлять свои транспортные средства топливом. Но не всегда оно может быть качественным и соответствовать утвержденным стандартам. О том, как проверить бензин, расскажем в материале.

Как проверить бензин на качество – надежные способы

Важно отметить, что из-за плохого топлива могут начаться проблемы с работой двигателя, быстро износятся детали, что будет очень дорого при ремонте для водителя. Поэтому, нужно быть в курсе, как проверить бензин в домашних условиях. Для этого существует несколько способов.

Если нанести бензин на кожу, и он ее высушит - это значит, что продукт качественный. Если же на поверхности кожи остались маслянистые следы, то в бензине есть и дизельное топливо.

Налейте бензин в прозрачный стакан и насыпьте туда марганцовку. Разведенное водой топливо получит розоватый окрас, а хорошее останется бледно-желтого цвета.

Еще один метод, как определить качества бензина, заключается в следующем: нужно капнуть бензином на чистую бумагу и подождать, пока он испарится. Если останутся влага и жирные пятна, то в нем есть примеси.

Можно налить бензин на стекло и поджечь. Если на поверхности останутся белые круги, то топливо качественно. В том случае, если следы коричневатые или остались капли, то там присутствуют добавки или дизель.

Также есть более длительный способ для определения качества топлива. Для этого нужно оставить немного бензина на пару суток в емкости, а потом его слить, не взбалтывая. Если топливо плохое, на дне останется вода.

Многие задаются вопросом, как проверить бензин 95 или 92 марки. Это можно сделать только в лабораторных условиях с использованием специальных приборов – октанометров.

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Теперь, когда вы знаете, как проверить нормальный ли бензин, нужно помнить, что некачественное топливо может иметь неприятный и характерный запах, напоминающий тухлые яйца или же нафталин.

Ранее мы писали, почему нельзя заливать полный бак бензина, чтобы не навредить себе и своему автомобилю.

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