Всем автомобилистам, за исключением владельцев электрокаров, приходится регулярно заправлять свои транспортные средства топливом. Но не всегда оно может быть качественным и соответствовать утвержденным стандартам. О том, как проверить бензин, расскажем в материале.
Как проверить бензин на качество – надежные способы
Важно отметить, что из-за плохого топлива могут начаться проблемы с работой двигателя, быстро износятся детали, что будет очень дорого при ремонте для водителя. Поэтому, нужно быть в курсе, как проверить бензин в домашних условиях. Для этого существует несколько способов.
- Если нанести бензин на кожу, и он ее высушит - это значит, что продукт качественный. Если же на поверхности кожи остались маслянистые следы, то в бензине есть и дизельное топливо.
- Налейте бензин в прозрачный стакан и насыпьте туда марганцовку. Разведенное водой топливо получит розоватый окрас, а хорошее останется бледно-желтого цвета.
- Еще один метод, как определить качества бензина, заключается в следующем: нужно капнуть бензином на чистую бумагу и подождать, пока он испарится. Если останутся влага и жирные пятна, то в нем есть примеси.
- Можно налить бензин на стекло и поджечь. Если на поверхности останутся белые круги, то топливо качественно. В том случае, если следы коричневатые или остались капли, то там присутствуют добавки или дизель.
- Также есть более длительный способ для определения качества топлива. Для этого нужно оставить немного бензина на пару суток в емкости, а потом его слить, не взбалтывая. Если топливо плохое, на дне останется вода.
Многие задаются вопросом, как проверить бензин 95 или 92 марки. Это можно сделать только в лабораторных условиях с использованием специальных приборов – октанометров.
Теперь, когда вы знаете, как проверить нормальный ли бензин, нужно помнить, что некачественное топливо может иметь неприятный и характерный запах, напоминающий тухлые яйца или же нафталин.
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