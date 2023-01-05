Сколько времени готовится филе минтая и как сделать так, чтобы рыба не развалилась - узнайте в материале УНИАН.

Минтай - одна из самых полезных рыб, которую только можно найти на прилавках рынков и магазинов. На 100 гр продукта приходится всего 1 гр жира и 16 гр белка, поэтому мясо минтая можно употреблять даже тем, кто придерживается диеты. УНИАН расскажет, как приготовить филе минтая в духовке, в мультиварке или на сковороде.

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Филе минтая, которое не разваливается - главный секрет

Многие хозяйки, приступая к жарке лакомого кусочка минтая, обнаруживают, что рыба плохо держит форму и начинает распадаться на части. Проблема кроется в неправильной панировке или вообще в ее отсутствии. Для того, чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, предлагаем проверенный рецепт панировки.

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Вам понадобятся:

яйца - 2 шт;

молоко - 2 ст.л;

специи - по вкусу;

пшеничная мука.

Первое, что вам нужно сделать - взбить два яйца, добавить к ним молоко и специи. Обмакнуть в этой смеси кусочки филе, затем обвалять их в муке и выложить на горячую сковороду, смазанную маслом. Жарить рыбу нужно по 5 минут с каждой стороны и не накрывать крышкой.

Как приготовить филе минтая в духовке с соевым соусом

Самый простой и быстрый рецепт, который точно подойдет, если у вас нет времени на кулинарные изыски.

Вам понадобятся:

филе минтая - 500 гр;

соевый соус - 50 мл;

петрушка или базилик - 2-3 веточки;

растительное масло - 2 ст.л.

Минтай вымыть, нарезать кусками, выложить в миску. Полить соевым соусом и посыпать рубленной зеленью, тщательно перемешать. Отрезать кусок фольги, смазать ее маслом, сверху выложить филе минтая. Снова полить маслом и завернуть фольгу конвертом. Положить в духовку и запекать 30–40 минут при 200 °С. В конце открыть фольгу и запекать блюдо еще 5 минут.

Как приготовить филе минтая в кляре на сковороде

Жареный минтай на сковороде с луком - одна из лучших вариаций рыбного блюда для всей семьи.

Вам понадобятся:

филе минтая - 400 гр;

репчатый лук - 3 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

пшеничная мука - 4 ст.л;

соль, травы - по вкусу.

Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Филе минтая промыть, обсушить полотенцами и нарезать порционными кусками. На плоскую тарелку высыпать муку, добавить соль и травы. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лук. Перемешать панировку, обвалять каждый кусок рыбы в ней и разместить на сковороде между кольцами лука. Жарить рыбу по 5-7 минут с каждой стороны, подавать, сбрызнув лимонным соком.

Как приготовить филе минтая в мультиварке с овощами

Восхитительный рецепт полезного рыбного блюда с морковью, который под силу освоить даже начинающим хозяюшкам.

Вам понадобятся:

филе минтая - 600 гр;

морковь - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

сметана - 1 ст.л;

растительное масло - 1 ст.л;

вода - 0.5 стакана;

соль, специи - по вкусу.

Филе минтая вымыть, нарезать порционными кусками, натереть специями, полить маслом и оставить на 30 минут. Морковь и лук очистить, нарезать полукольцами. Включить в мультиварке режим "Жарка", выложить лук и обжарить 2 минуты. Затем добавить морковь и снова готовить 2-3 минуты. Сверху добавить кусочки рыбы, залить их водой, смешанной со сметаной. Включить режим "Тушение" и готовить рыбу 30 минут.

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