Минтай - одна из самых полезных рыб, которую только можно найти на прилавках рынков и магазинов. На 100 гр продукта приходится всего 1 гр жира и 16 гр белка, поэтому мясо минтая можно употреблять даже тем, кто придерживается диеты. УНИАН расскажет, как приготовить филе минтая в духовке, в мультиварке или на сковороде.
- Филе минтая, которое не разваливается - главный секрет
- Как приготовить филе минтая в духовке с соевым соусом
- Как приготовить филе минтая в кляре на сковороде
- Как приготовить филе минтая в мультиварке с овощами
Ранее мы говорили о том, как определить свежую рыбу среди многообразия продукции.
Филе минтая, которое не разваливается - главный секрет
Многие хозяйки, приступая к жарке лакомого кусочка минтая, обнаруживают, что рыба плохо держит форму и начинает распадаться на части. Проблема кроется в неправильной панировке или вообще в ее отсутствии. Для того, чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, предлагаем проверенный рецепт панировки.
Вам понадобятся:
- яйца - 2 шт;
- молоко - 2 ст.л;
- специи - по вкусу;
- пшеничная мука.
Первое, что вам нужно сделать - взбить два яйца, добавить к ним молоко и специи. Обмакнуть в этой смеси кусочки филе, затем обвалять их в муке и выложить на горячую сковороду, смазанную маслом. Жарить рыбу нужно по 5 минут с каждой стороны и не накрывать крышкой.
Как приготовить филе минтая в духовке с соевым соусом
Самый простой и быстрый рецепт, который точно подойдет, если у вас нет времени на кулинарные изыски.
Вам понадобятся:
- филе минтая - 500 гр;
- соевый соус - 50 мл;
- петрушка или базилик - 2-3 веточки;
- растительное масло - 2 ст.л.
Минтай вымыть, нарезать кусками, выложить в миску. Полить соевым соусом и посыпать рубленной зеленью, тщательно перемешать. Отрезать кусок фольги, смазать ее маслом, сверху выложить филе минтая. Снова полить маслом и завернуть фольгу конвертом. Положить в духовку и запекать 30–40 минут при 200 °С. В конце открыть фольгу и запекать блюдо еще 5 минут.
Как приготовить филе минтая в кляре на сковороде
Жареный минтай на сковороде с луком - одна из лучших вариаций рыбного блюда для всей семьи.
Вам понадобятся:
- филе минтая - 400 гр;
- репчатый лук - 3 шт;
- растительное масло - 2 ст.л;
- пшеничная мука - 4 ст.л;
- соль, травы - по вкусу.
Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Филе минтая промыть, обсушить полотенцами и нарезать порционными кусками. На плоскую тарелку высыпать муку, добавить соль и травы. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лук. Перемешать панировку, обвалять каждый кусок рыбы в ней и разместить на сковороде между кольцами лука. Жарить рыбу по 5-7 минут с каждой стороны, подавать, сбрызнув лимонным соком.
Как приготовить филе минтая в мультиварке с овощами
Восхитительный рецепт полезного рыбного блюда с морковью, который под силу освоить даже начинающим хозяюшкам.
Вам понадобятся:
- филе минтая - 600 гр;
- морковь - 1 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- сметана - 1 ст.л;
- растительное масло - 1 ст.л;
- вода - 0.5 стакана;
- соль, специи - по вкусу.
Филе минтая вымыть, нарезать порционными кусками, натереть специями, полить маслом и оставить на 30 минут. Морковь и лук очистить, нарезать полукольцами. Включить в мультиварке режим "Жарка", выложить лук и обжарить 2 минуты. Затем добавить морковь и снова готовить 2-3 минуты. Сверху добавить кусочки рыбы, залить их водой, смешанной со сметаной. Включить режим "Тушение" и готовить рыбу 30 минут.