В первую очередь, они должны быть вам по размеру. Но это еще далеко не все.

Едва ли не каждая модница когда-то сталкивалась с подбором летней обуви. На самом деле, это не так-то просто и сделать. В магазине вам может показаться, что обувь идеально сидит на вашей ножке, но при длительной ходьбе все окажется совсем не так.

Рассказываем, как правильно выбирать шлепки и какие шлепанцы лучше.

Как правильно должны сидеть шлепанцы - главные советы

В первую очередь, шлепки нужно выбирать по размеру, тогда многих проблем можно будет избежать. Однако это не все правила, соблюдения которых сделают вашу ходьбу удобной и комфортной.

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Обратите внимание на следующие нюансы:

пятка и пальцы не должны "висеть в воздухе";

шлепанцы устойчиво сидят на ноге;

форма стельки повторяет изгиб стопы.

Если вы заказываете обувь в интернете и не знаете, как выбрать шлепки по размеру, то запомните важное правило: измерьте свою стопу и купите обувь точно такую же или на 0,5 размера больше. Тогда вам будет максимально комфортно ее носить.

Какие шлепанцы лучше - сохраните этот список

Летом, как и в другое время года, часто бывают дожди. Поэтому в идеале нужно, чтобы обувь была непромокаемой и сделана из кожи или резины. Если же вы выберите тканевые шлепки, то рискуете уже через пару недель выбросить их.

Кроме того, обращайте внимание и на другие пункты:

обувь не должна скользить по гладкой поверхности;

она легкая при ходьбе;

мягкая обувь не будет натирать кожу;

нога легко входит и выходить.

В целом, подбирать обувь стоит по собственным ощущениям. Если вам комфортно в ней и вам нравится ее внешний вид, то смело покупайте. А прислушиваясь к советам УНИАН, вы не только сможете подобрать красивые, но и практичные шлепанцы, которые прослужат вам много лет.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать босоножки на лето.

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