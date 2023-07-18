Бальзам "Звездочка" - от насморка, морщин и даже лишнего веса, этот крем буквально универсален.

Бальзам "Звездочка", который был невероятно популярен в прошлом, но продается и сейчас, на самом деле зря недооценивается. Он помогает справиться со многими проблемами, важно лишь знать, куда и как правильно мазать "Звездочку".

Вы будете приятно удивлены, ведь существует как минимум 12 способов применения бальзама "Звездочка". Популярная вьетнамская мазь, которая продается в маленьких баночках, является настоящей "палочкой-выручалочкой". Рассказываем, что можно мазать "Звездочкой", ниже.

Для чего нужна мазь "Звездочка" - основные способы использования

От насморка. Чтобы избавиться от соплей, просто нанесите немного мази на переносицу и сам нос, не затрагивая слизистые. Это важно, так как многие не знают, как использовать "Звездочку" при насморке, и пытаются смазать ею внутреннюю часть носа. Так делать не стоит. Просто нанесите немного мази на кожу, не залезая в ноздри.

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От кашля и простуды. Мазь помогает справиться с последствиями промоченных ног и другими болезнями. Запоминайте, как использовать "Звездочку" при кашле - мазь нужно нанести на грудную клетку и спину. Всего за ночь она поможет справиться с симптомами болезней. Чтобы понять, как правильно использовать "Звездочку" при простуде, вам просто нужно разгадать главный принцип мази - она согревает и напитывает полезными веществами.

От боли в спине и мышцах. "Звездочка" способна помочь, если вы перетрудились или просто неудачно потянули спину. Намажьте мазью участок, в котором ощущаете боль. После этого накройте это место чем-то теплым, так "Звездочка" быстрее подействует.

Для похудения. Вы будете удивлены узнав, какой эффект от "Звездочки" может быть, если мазать ею живот. Смешайте немного мази с камфорным спиртом и пищевой содой, а затем нанесите эту смесь на кожу. Оберните живот пленкой и походите так несколько часов. За это время чудо-крем начнет "сжигать" жир.

От грибка. Вы можете мазать "Звездочкой" между пальцами ног и ногти, чтобы бороться с грибковыми инфекциями. Эта мазь эффективно борется с такой проблемой. Бальзам "Звездочка" для ног быстро избавится от грибка.

От растяжек. Если вы хотите избавиться от рубцов из-за растянувшейся кожи на животе или бедрах, или же других частях тела, наносите "Звездочку" на проблемные участки перед сном. Самое главное, не нужно брать слишком много крема. Достаточно тонкого слоя.

От морщин. Да, чудо-крем действительно может бороться с "заломами" на коже. Подойдет бальзам "Звездочка" для лица тем, кто хочет разгладить морщины без "уколов красоты". Наносите крем тонким слоем, но не слишком часто. Он может слишком печь.

От головной боли. Если вас одолевает мигрень, возьмите немного "Звездочки" и натрите этим бальзамом виски. Вы будете приятно удивлены, всего через 10-15 мину боль начнет утихать.

От насекомых. Какой будет эффект от "Звездочки", если намазать запястья кремом? Вас перестанут "грызть" комары и мошки. Замах крема их отпугнет.

От синяков и ушибов. Если вы сильно ударились, попробуйте смешать мазь "Звездочка" с небольшим количеством соли. Намажьте место, где появился синяк, очень быстро он начнет "рассасываться". Однако на открытые раны наносить бальзам нельзя, помните об этом.

От огрубевшей кожи на ногах и локтях. Мазь "Звездочка" поможет вам справиться с трещинами и огрубевшей кожей. Просто намажьте бальзамом проблемные участки на ночь, а к утру локти и пятки станут очен мягкими.

От лужиц на полу. Если ваш питомец решил справлять нужду на ковер или прямо посреди коридора - попробуйте его отучить "Звездочкой". Вымойте место "преступления", а затем намажьте его кремом. Резкий запах "отобьет" все желание питомца справлять там нужду.

Теперь вы знаете как использовать "Звездочку" при насморке и от других проблем. Полезные лайфхаки упрощают жизнь. К слову, ранее УНИАН также рассказывал, как заточить терку в домашних условиях.

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