Если у вас затупилась терка, вас спасет простой нож, отвертка или даже фольга.

Терка - незаменимый "помощник" на любой кухне. Без нее вы не сможете измельчить овощи и приготовить многие блюда. Однако часто случается так, что лезвия на терке становятся тупыми.

Рассказываем, как заточить терку без труда и забот. Не спешите выбрасывать кухонную утварь с тупыми лезвиями, на самом деле все очень просто. Вам поможет один из простых способов, которые проверены временем и множеством хозяек.

Как правильно заточить терку ножом

Этот лайфхак не требует никаких затрат. Вам нужен обычный нож с тонким лезвием. Просто вставьте нож в каждое отверстие терки, после чего осторожного его прокрутите несколько раз. Вы будете приятно удивлены, так как заточить терку в домашних условиях ножом максимально просто. Однако после этого будьте осторожнее, когда решите вымыть терку. Лезвия станут очень острыми, не порежьтесь.

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К слову, этот метод отлично подойдет и для тех, кто не знает, как заточить терку на комбайне. Найдите самый тонкий нож и запаситесь терпением, с мелкими отверстиями для лезвий придется потратить немного больше времени.

Как заточить кухонную терку фольгой

Вы будете впечатлены, если попробуете заточить мелкую терку фольгой. Просто возьмите кусочек фольги. Сомните и прижмите ее, сделав небольшой шарик. После этого просто натрите скомканную фольгу на терке.

Такой метод поможет вам справиться с самыми мелкими терками. Благодаря фольге вы перестанете ломать голову, ведь будете знать, как заточить терку для корейской моркови - этот вид измельчителя считается самым сложнозатачиваемым. Мелкие лезвия станут острыми, вам нужно будет лишь сполоснуть терку от остатков фольги. К слову, ранее УНИАН рассказывал, можно ли отмыть посуду холодной водой.

Как заточить терку для овощей отверткой

Необычный "дедовский" метод точно заслуживает вашего внимания. Простые и доступные лайфхаки всегда спасают, ведь порой дома может не быть фольги или узкого ножа, а отвертка точно найдется в закромах любого ящика с инструментами.

Просто возьмите отвертку и прокрутите ее, стараясь плотно прижимать металл к лезвиям. Это наточит терку, но не забывайте пройтись по каждому из лезвий.

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