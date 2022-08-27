Как подготовиться к зиме во время войны, чтобы не замерзнуть в квартире - читайте на УНИАН.

Зима 2022-2023 годов будет чрезвычайно сложной. В некоторых регионах Украины отопления уже точно не будет из-за разрушенной инфраструктуры. Однако даже в тылу могут возникнуть проблемы с отоплением, поскольку ни один город не застрахован от ракетных ударов. Украинцам рекомендуют с лета готовиться к сложному отопительному сезону.

Что купить на зиму сейчас: примерный список товаров

Перед зимой в каждую семью рекомендуется купить электрический обогреватель. Он спасет вас от морозов, если возникнут проблемы с центральным отоплением. А вот буржуйка в квартире - не очень безопасный способ отопления, хотя более надежную версию буржуйки можно сделать самостоятельно.

Более безопасный, но и более дорогой вариант отопления - электрический конвектор. Он меньше нагружает электросеть, а греет не хуже.

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Для подготовки к холодной зиме обязательно купите теплую одежду и термобелье. Лучше купить эти вещи прямо сейчас, пока они дешевле. Покупайте вещи из шерсти и других натуральных тканей: синтетика плохо держит тепло.

Чтобы не замерзнуть ночью, приобретите пуховые одеяла. Такие одеяла очень теплые, легкие и приятные для тела. Одно пуховое одеяло заменит 2-3 обычных. Также для обогрева кровати купите грелки, электроодеяла и электропростынь. Ещё один распространенный совет от экспертов - купить спальный мешок. Такой мешок можно выложить в кровать, чтобы спать было ещё теплее.

В многоквартирном доме усилиями всех жильцов можно устроить пункт обогрева в подвале. Для этого в подвал ставят мощный генератор, где можно и обогреться, и приготовить еду.

Чтобы в комнате лучше сохранялось тепло, позаботьтесь о теплоизоляции окон и дверей. Ранее мы рассказывали, чем утеплить окна в зависимости от финансовых возможностей.

Что купить в частном доме

В частном доме или на даче гораздо проще утепляться. Здесь есть много вариантов утепления: генератор на дизеле или бензине, котел или дровяная печь. Также в доме можно безопасно поставить буржуйку. Всё зависит от финансовых возможностей семьи.

Кому нужно эвакуироваться на зиму

Эксперты предупреждают, что в Донецкой, Луганской, частично в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях отопления зимой не будет. К примеру, гуманитарную катастрофу предвещают в Краматорске: газа в городе нет и поставить его пока невозможно. А в Запорожье не будет горячей воды, и горожане должны будут сами нагревать воду.

Жителям таких регионов рекомендуют либо переехать на дачи и в частные дома, которые можно отопить самостоятельно, либо эвакуироваться в более безопасные районы Украины. Эвакуацию стоит провести не только для того, чтобы не замерзнуть, но и чтобы не мешать военным ВСУ проводить боевые действия в прифронтовых регионах.

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