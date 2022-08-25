Многие выбрасывают использованные чайные пакетики, однако они могут стать отличным средством для удаления налета в унитазе.

Многих хозяек беспокоит вопрос, как почистить унитаз в домашних условиях. Налет и желтые пятна трудно вывести даже токсичной бытовой химией, однако на помощь могут прийти обычные чайные пакетики. Ходят слухи, что такой метод придумали китайские домохозяйки. Чайные пакетики - лучшее средство для удаления мочевого камня.

УНИАН расскажет, зачем класть чайные пакетики в унитаз и как очистить унитаз от камня народными средствами.

Для чего кладут чайные пакетики в унитаз

Многие напрасно выбрасывают чайные пакетики после того, как попили чай. Однако не стоит так быстро от них избавляться. Чайные пакетики - ценное и очень эффективное средство для очистки унитаза. Они быстро борются с налетом и уничтожают неприятный запах. Если вы опустите чайные пакетики в унитаз, то навсегда забудете о муках его чистки. Помимо этого, такой метод очистки помогает избавляться от микробов.

Как почистить унитаз чайными пакетиками

Если вы не знаете, чем можно отмыть унитаз внутри, воспользуйтесь чайными пакетиками. Их нужно положить на область налета и грязи, после чего оставить их там примерно на 20 минут. Проще оставлять чайные пакетики в унитазе на ночь.

После того как чай подействует и размочит пятна, пакетики нужно достать и выбросить. Сам унитаз стоит почистить ершиком. После такого "компресса" унитаз снова станет чистым и будет выглядеть, как новый. Благодаря чайным пакетикам можно забыть о проблеме чистоты и больше не переживать о том, чем можно отмыть унитаз внутри и как избавиться от желтых пятен в унитазе.

Как почистить унитаз содой

Если же вы не хотите бороться с грязью на унитазе при помощи чайных пакетиков, на помощь придет сода. Она тоже отлично справляется с грязью и помогает удалить налет на унитазе.

Если вы не знаете как почистить унитаз содой, то все очень просто. Достаточно просто насыпать соду в унитаз и оставить ее там на некоторое время, в зависимости от того, насколько сильный налет. Соду можно даже оставить на всю ночь, после чего смыть ее ершиком и водой.

Также унитаз можно почистить содой и уксусом. Если вы не знаете, чем очистить унитаз внутри и как почистить колено унитаза, попробуйте сделать простой раствор. На один стакан уксуса нужно добавить одну столовую ложку соды. Полученный раствор затем нужно подогреть до 40-45 градусов, после чего вылить его в унитаз и оставить на ночь. С утра вам останется лишь протереть налет ершиком, желтого камня и пятен не останется.

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