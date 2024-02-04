Рассказываем, как почистить телефон от "мусора" бесплатно всего за пару минут.

Пользователи айфонов и андроидов часто сталкиваются с проблемой нехватки памяти на телефоне - из-за этого устройство начинает "тормозить" и хуже работать. Для того чтобы исправить ситуацию, нужно знать, как почистить телефон от ненужных файлов и оставить все, что вам необходимо.

Как почистить телефон андроид - инструкция

В том чтобы почистить телефон от мусора нет ничего сложного, но существует два главных правила - во-первых, определитесь с файлами, которые вам точно не нужны, во-вторых, при установке любых приложений для очистки и оптимизации работы смартфона, почитайте отзывы и убедитесь в надежности программы.

Рассказываем, как почистить телефон самсунг от мусора или любой другой на ОС андроид:

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Удалить кэш

Избавляться от ненужных файлов, которые накапливаются в кэш из-за работы множества приложений и самой системы, нужно примерно раз в месяц (можно чаще). Делается это просто:

найти пункт "Настройки", затем "Хранилище";

выбрать внутренний накопитель и нажать кнопку "Освободить место".

Дополнительный метод, как правильно почистить телефон - удалить приложения и все их ненужные данные. Для этого нужно найти пункт "Настройки", затем "Хранилище" и "Другие приложения". Посмотрите, какие программы занимают больше всего места, нажмите на них и выберите "Стереть данные".

С помощью этого действия получится очистить кэш всех приложений по очереди, которые вы используете, чтобы почистить телефон от мусора и освободить память. Сторонние приложения для очистки лучше не устанавливать, но единственное, что может облегчить вам работу - это официальное приложение Google Files. Внутри него есть вкладка "Очистка" - используя ее, у вас получится избавиться от всех временных ненужных файлов.

ВАЖНО: следите за тем, чтобы объем хранилища не был загружен "под завязку" - оставляйте минимум 20-25% свободного места.

Использовать карту памяти

Смартфоны на ОС андроид оснащены такой функцией, поэтому всем пользователям рекомендуется активно ее применять. Как это сделать:

найти пункт "Настройки", далее - "Приложения";

выбрать нужную программу и нажать "Переместить".

Такой метод подходит не для всех смартфонов, но если вы можете это сделать - смело используйте возможность. Самые важные программы лучше, конечно, хранить на встроенном накопителе, а все остальное можно перенести на SD карту.

Отключить анимацию интерфейса

Если у вас смартфон не самой новой модели, то анимации переходов между рабочими столами и отрисовка других эффектов интерфейса нагружают процессор и замедляют работу устройства. На андроиде отключить анимацию можно через режим разработчика - чтобы его включить, делайте так:

откройте "Настройки" и выберите "О телефоне";

в самом низу найдите пункт "Номер сборки";

7 раз быстро нажмите на эту надпись.

Вам покажут уведомление о том, что вы попали в режим разработчика. Дальше можно отключать анимацию:

найдите "Настройки", дальше - "Система" и "Для разработчиков";

в разделе "Отрисовка" установить параметр "Без анимации" для опций "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации".

После этого можно перезагрузить телефон и посмотреть, помогло ли данное действие понять, как быстро очистить память телефона андроид.

Самый радикальный метод, как очистить память телефона от лишнего мусора - это сбросить гаджет до заводских настроек. Это приведет к удалению всего, что вы не перенесли на другие устройства или в облачное хранилище, но зато точно "оживит" смартфон. На системе андроид найдите пункт "Настройки", дальше - "Система", затем "Сброс настроек" и "Удалить все данные". Подтвердите действие кнопкой "Сбросить настройки телефона".

Как почистить телефон айфон - инструкция

Каждому владельцу "яблочного" смартфона важно знать, как почистить телефон - память на устройствах компании Apple засоряется очень быстро, в основном, потому что карты памяти, в отличие от андроида, гаджет не поддерживает. Рассказываем, какие действия произвести, чтобы почистить телефон без проблем:

Очистить кэш и удалить данные приложений

Так же, как и в андроиде, на айфоне можно избавиться от остаточных файлов. Кэш самого гаджета чистится автоматически системой iOS, но освободить память можно и самостоятельно, если "пройтись" по приложениям:

найдите "Настройки", затем "Основные", далее "Хранилище";

нажимая на каждое приложение, сотрите данные, чтобы очистить память.

Иногда бывает так, что программа не имеет функции очистки, тогда ее придется удалить, а потом загрузить из App Store заново.

Установить облегченную версию приложений

Иногда инструкция о том, как очистить память - не удаляя ничего лишнего - заключается в изначально неверном подходе к установке приложений. По умолчанию вы загружаете полные версии программ, которые могут "тянуть" память, но если в App Store вы найдете приложение версии лайт, оно будет занимать меньше места на устройстве. Все, что вам нужно - ввести в поисковой строке магазина название программы и добавить слово "lite". С одной стороны, приложение может иметь меньше функций, но с другой - будет требовать гораздо меньше памяти на устройстве.

Убрать виджеты

Иконки приложений, которые пользователи айфонов видят на главном экране, позволяют быстро найти нужную программу, но тоже занимают место. Ваша задача - убрать все лишнее и оставить только самые необходимые виджеты. Сделать это просто - зажмите иконку пальцев течение 1-2 секунд и нажмите на крестик в правом верхнем углу. Виджет исчезнет с главного экрана, но приложение в телефоне останется.

По аналогии с андроидом, можно сбросить айфон до заводских настроек - это такая же крайняя мера. Если вам необходимо это сделать, найдите пункт "Настройки", потом "Основные", далее "Сброс" и "Стереть контент и настройки", подтвердите действие нажатием на соответствующую кнопку.

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