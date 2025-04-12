Почистить гранат можно легко и быстро, даже без брызг.

Многие украинцы знают, чем полезен гранат - он укрепляет сердце и сосуды, суставы, иммунитет, кишечник и желудок, а также улучшает память. Фрукт даже можно есть с косточками, если не страдаете от язвы желудка. Узнайте, как быстро почистить гранат и не испачкать кухню.

Как правильно почистить гранат без брызг

Почистить гранат можно по стандартному, привычному для многих, методу. Для того чтобы это сделать, возьмите плод и срежьте ножом с него "шапочку". Делайте это аккуратно, чтобы семена остались целыми. Снимите кожуру, а потом сделайте несколько надрезов вдоль граната точно по белым перегородкам внутри фрукта. Раскройте плод и достаньте зерна пальцами. Если хотите подать угощение на стол, белые перегородки лучше убрать и выбросить.

Как почистить гранат ложкой - лайфхак

Второй способ, более аккуратный и "чистый" подсказал опытный кулинарный эксперт в материале Express. Он раскрыл секрет, как почистить гранат на зерна. Первое, что вам нужно сделать - убедиться, что плод созревший. В магазине нужно выбирать тяжелый фрукт с приплюснутыми, угловатыми краями и матовой, слегка шероховатой, кожицей. Цвет граната должен быть глубоким и насыщенным, красного или фиолетового оттенка, в зависимости от сорта.

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Валерио Фаррис советует разрезать гранат пополам прямо посередине и подержать его над миской с горячей водой семенами вниз. Тогда семена, заключенные в мембраны, немного размягчатся, и их будет проще достать.

Третий вариант, как почистить гранат быстро и легко - это взять ту же большую миску с горячей водой и опустить туда гранат на несколько минут. Только потом разрезать пополам, перевернуть половинку фрукта семенами вниз и бить ложкой сверху по кожуре. Эксперт утверждает, что при ударе нужно применить силу, тогда семена начнут падать вниз - в воду или на тарелку.

Прелесть такого метода в том, что от него нет никаких брызг, из плода получится достать большую часть семян, вместо ложки использовать любой тупой предмет, а по времени такой процесс занимает около 30 секунд.

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