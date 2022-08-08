Чем можно растворить смолу, чтобы не испортить вещи - узнайте в материале УНИАН.

Древесная смола - одно из самых трудновыводимых загрязнений, которое непросто убрать. Основная проблема заключается в липкости самого вещества и плотности его структуры. Главная задача во время стирки - выбрать очиститель, который не повредит одежду, иначе высоки шансы вместо избавления от пятна избавиться от вещей.

УНИАН расскажет, как убрать древесную смолу с любимых предметов гардероба.

Что делать, если смола впиталась в одежду - советы

После прогулки по лесу или городскому парку многие люди обнаруживают у себя на одежде пятна и кусочки смолы. Избавиться от них трудно, но ничего невозможного в этом нет, главное - действовать осторожно и разумно. В процессе борьбы с такими загрязнениями можно использовать народные методы.

Как отстирать смолу с куртки спиртом

Для того, чтобы очистить вещи от пятен смолы, возьмите вату и намочите ее спиртом. Затем трите пятно, пока оно не исчезнет, главное - не задевать другие участки ткани, чтобы не повредить текстуру. Далее постирайте и высушите одежду как обычно.

Как удалить древесную смолу с одежды содой

Этот метод подходит только для светлых вещей - на темных пищевая сода может оставить пятна. Вам нужно смешать соду с водой в такой пропорции, чтобы в итоге получилась кашица, по консистенции напоминающая манную. Протестируйте средство на тыльной стороне одежды - посмотрите, выдерживает ли ткань такой очиститель. Если всё нормально, нанесите немного соды на пятно и оставьте на 1 час. Затем постирайте и высушите одежду.

Как убрать смолу с джинс утюгом

Еще один проверенный способ - удаление пятен от смолы горячим воздухом. Вам нужно вывернуть одежду наизнанку, положить ее пятном вниз и поместить под пятно кусочек бумаги. Далее нагрейте утюг и прогладьте проблемное место - смола в итоге растает и впитается в бумагу.

Необходимо продолжать гладить, заменяя бумагу, до тех пор, пока смола полностью не исчезнет. Если после того, как вся смола исчезнет, на джинсах или другой одежде останется пятно, его можно вывести спиртом или жидкостью для снятия лака, а затем постирать вещи.

Как отстирать смолу с черной одежды льдом

Четвертый вариант - использовать кубики льда для как средство для избавления от древесной смолы. Вам нужно всего лишь положить кубик льда на пятно смолы и дождаться, пока оно застынет. Затем взять нож и соскоблить смолу с одежды. В конце достаточно просто постирать вещи так, как вы обычно это делаете.

Как отстирать смолу сосны с одежды из шелка или шерсти

Необычный, но действенный способ - удалить пятно смолы с помощью куриного яйца. Возьмите продукт, отделите желток от белка, нанесите белок на пятно и оставьте на 3-5 минут. Постирайте одежду и высушите ее привычным способом.

Суть в том, что куриное яйцо - щадящий очиститель, который идеально подходит для деликатных тканей и уж точно не испортит изделие из шерсти или шелка.

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