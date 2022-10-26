Как сделать обогреватель из свечи и какие свечи горят дольше всех - узнайте в материале УНИАН.

Власти нашей страны ввели тенденцию регулярного отключения электричества в некоторых городах Украины. Это произошло из-за ракетных ударов по критической инфраструктуре. Также украинцам обещают тяжелую зиму, поэтому стоит задуматься о том, как обогревать квартиры. УНИАН расскажет, как использовать долго горящие свечи в качестве обогревателя.

Ранее мы говорили о том, как сделать спиртовой обогреватель.

Как отопить комнату одной свечой - подробная инструкция

Такой самодельный обогреватель может сделать каждый житель нашей страны - для изготовления потребуется минимальный набор предметов:

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маленькая банка;

парафиновая свеча;

восковая свеча;

соль;

рафинированное масло без запаха;

нож;

спички или зажигалка.

Вам необходимо опустить свечу в банку и обрезать ее до нужной длины. Затем на дно банки вылить парафин из растопленной свечи и опустить туда восковую, пока он не застыл. Залить масло и посыпать солью - она выводит влагу из масла, что позволяет ему дольше держать нужную консистенцию. Такая самодельная печка из свечи будет гореть 10-12 часов в отличие от обычной восковой, которой хватает на два часа.

Если у вас есть возможность использовать свечи, но вы хотите более долговечный обогреватель с большим количеством тепла, то вам стоит знать о том, как сделать большой свечной обогреватель своими руками.

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