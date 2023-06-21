Каждый, кто хоть раз в своей жизни ходил в поход, прекрасно знает, что термос - вещь полезная, но капризная. О том, как правильно его мыть, чтобы он не имел посторонних запахов и что делать, если это уже произошло - читайте в материале.

Наверное нет человека, у которого дома не было бы термоса. Согласитесь, вещь удобная и практичная. Не важно куда вы собираетесь: в поход, на дачу или в лес за грибами, термос всегда пригодится. Однако мало кто знает, что при неправильном использовании и хранении этот предмет очень быстро выйдет из строя.

Опытные туристы уверяют, что нет большей проблемы, чем термос, у которого появился неприятный запах. Увы, ни выливанием чая, о котором вы забыли, ни проветриванием эту проблему решить уже не получится.

Мы расскажем вам, как в домашних условиях почистить термос и что делать, если он начал издавать неприятный запах.

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Как отмыть термос

Самый простой способ - сделать содовый раствор. Для этого в колбу насыпаем 5 столовых ложек соды и добавляем 500 мл. кипятка. В зависимости от объема термоса количество средства увеличиваем. Оставляем содовый раствор на 3-4 часа или на ночь. Утром хорошо промываем под проточной водой. Учтите, что, если термос начинает неприятно пахнуть, пробку тоже нужно мыть. Ее можно либо прокипятить, либо просто замочить в содовом растворе и оставить до полного остывания воды.

Если вы не знаете, как отмыть термос от чайного налета, можете использовать обычную соль. 4-5 столовых ложек крупной каменной соли заливаем одним литром кипятка и оставляем в термосе до полного остывания. Пробку при этом можно не закручивать. Достаточно просто замочить ее в таком же растворе в обычной миске или тарелке.

Можно ли мыть термос лимонной кислотой

Да можно, и это самый распространенный способ среди любителей походов. Когда опытных туристов спрашивают, как отмыть термос от чая, они обычно советуют использовать именно лимонную кислоту. Проблема в том, что чай почти всегда оставляет на колбе налет. Если в походе нет возможности вымыть термос в течение 3-4 часов после заваривания напитка, налет будет обеспечен. А если напиток переночевал в термосе - отмывание колбы потребует особых знаний и навыков. В этом случае лучше сделать раствор в пропорции 1 столовая ложка лимонной кислоты на 500 мл. кипятка. Сосуд нужно будет плотно закрыть пробкой и оставить на 3-4 часа.

Как очистить металлический термос внутри

В этом случае самое простое и эффективное средство - обычная уксусная кислота. Необходимо будет приготовить раствор в соотношении 3 столовые ложки уксуса на 500 мл теплой воды. Заливаем этой жидкостью термос до верху, закрываем пробкой и оставляем на ночь.

Однако учтите, что этот метод хорош только для металлических термосов, если у вас пластиковый экземпляр со стеклянной колбой, уксус не поможет.

Как отмыть термос от запаха

Можно использовать горчичный порошок. Для этого достаточно 2-3 столовые ложки порошка залить 1 литром кипятка. Термос закручиваем пробкой, хорошо взбалтываем раствор до полного растворения и оставляем на 3-4 часа.

Также, если вы не знаете, чем отмыть термос, можно использовать обычный лимон. Достаточно залить в колбу кипяток почти до горлышка и добавить в воду один мелко нарезанный лимон. Закрываем сосуд и оставляем на ночь. Поверьте, утром не будет ни налета, ни неприятного запаха.

Можно ли мыть термос моющим средством

Да, можно, но при этом обязательно нужно выполнять следующие правила:

ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства, иначе вы повредите и колбу и внешнее покрытие термоса;

никогда не используйте химические средства, предназначенные для других целей, например для мытья плиты, микроволновки или ванной;

забудьте об агрессивных растворах и порошках, которые растворяют ржавчину и накипь;

всегда мойте термос с использованием моющего средства для посуды и обязательно полощите его под прохладной проточной водой;

если вы просто моете термос после использования, а не пытаетесь убрать неприятный запах - не используйте кипяток или слишком горячую воду;

всегда при мытье пользуйтесь ершиком;

никогда не закрывайте термос пробкой сразу после мытья;

храните термос в чистом, сухом виде по возможности с открытой пробкой, так запах дольше не будет появляться;

если вы долго не пользуетесь термосом, но он у вас хранится в закрытом виде - как минимум раз в месяц открывайте его, мойте и убирайте в шкаф только после полного высыхания.

К сожалению, в любом термосе рано или поздно появится неприятный запах. Увы, но это неизбежно, так как резиновые прокладки зачастую делают из не самого качественного материала и именно они первыми начинают как-то странно пахнуть. Но если вы будете правильно мыть и хранить ваш термос, он прослужит вам долгие годы.

Раньше мы писали о том, как отмыть чайный налет с чашки или термоса.

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