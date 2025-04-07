Эмалированные кастрюли можно отмыть без особых усилий.

Большинство хозяек использует на кухне именно эмалированные кастрюли. Их популярность обусловлена низкой ценой, симпатичным внешним видом и безопасностью для человека. Практически любая еда, приготовленная в такой емкости, сохраняет свой вкус, даже если пригорает. Узнайте, как очистить пригоревшую кастрюлю, если все-таки не уследили за едой.

Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю - лайфхаки

Даже с опытной и внимательной хозяйкой случаются досадные нелепицы - каждая может забыть молоко на плите, включить слишком большой нагрев во время готовки варенья или попросту отвлечься на что-нибудь, забыв про кастрюлю с едой на работающей конфорке. Потом приходится усердно бороться с нагаром, и рефлекторно мы начинаем его тереть щеткой.

Этот метод передается из поколения в поколение, уничтожая нервную систему, маникюр и эмаль. Именно поэтому любая хозяйка в современном мире должна знать, как очистить сильно пригоревшую кастрюлю с наименьшими потерями. Лучше всего обратиться к "народным" способам.

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Соль

При сильном загрязнении помогает копеечный привычный консервант. Вам нужно взять 50 граммов поваренной соли, засыпать в кастрюлю, залить двумя стаканами горячей воды, поставить на огонь. Кипятить раствор в течение 40 минут, потом остудить и мягкой губкой помыть дно. Тереть ничего не нужно - нагар сам "отпадет" со дна и стенок.

Уксус

Еще один вариант, чем очистить пригоревшую кастрюлю - использовать столовый белый уксус. Он дешевый, точно есть в вашем кухонном шкафчике, и в малых дозах не наполнит кухню сомнительным ароматом. Возьмите бутылку с заветной жидкостью и полейте проблемные места с нагаром. Оставьте на три часа, а потом вымойте емкость мягкой губкой со средством для мытья посуды.

Активированный уголь

Некоторые лекарственные препараты могут помочь не только вашему здоровью, но и вашим кухонным принадлежностям. Горсть таблеток угля нужно измельчить в порошок, засыпать слоем на участок с нагаром. Через 20 минут залить половиной стакана холодной воды. Оставить на полчаса, а потом вымыть кастрюлю моющим средством как обычно.

Фрукты

Некоторые фрукты помогут вам избавиться от нагара, если в доме нет вообще ничего из вышеперечисленного, или если вы не хотите использовать такие методы. Можете взять репчатый лук, кислые яблоки или груши, нарезать их дольками, кубиками - как угодно. Выложить в кастрюлю, залить водой и кипятить 1 час на медленном огне. Содержание кислот в еде в сочетании с высокой температурой воды размягчат нагар, вам останется только убрать его губкой.

Кока-кола

Еще один интересный способ, как отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю - вооружиться стаканом популярной газировки. Спорить об универсальности напитка бессмысленно - одни люди используют ее по назначению, а другие умудряются отмыть газировкой пол квартиры. Если кастрюля пригорела изнутри, налейте стакан колы на подгоревший участок, оставьте на 30 минут, потом вымойте с моющим средством. Для особо "запущенных" случаев лучше кипятить напиток полчаса, потом остужать и только тогда мыть емкость.

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