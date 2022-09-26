В этой статье вы узнаете, что категорически нельзя делать со стиральной машиной, а также о том, какие бывают неисправности стиральных машин и способы их устранения.

Стиральная машина - неотъемлемый "помощник" многих хозяек. Однако не все знают, что есть вещи, которые категорически нельзя делать со стиральной машиной.

Как не испортить стиральную машину, а также какие бывают неисправности стиральной машины, читайте на УНИАН.

Почему может сломаться стиральная машина

Многие не догадываются, что неисправности стиральной машины могут возникать не только из-за механических повреждений. Что делать чтобы стиральная машина служила дольше? Конечно же, проверяйте карманы одежды и не допускайте того, чтобы в машине оказались монетки, украшения и другие "сюрпризы". Ремонт стиральных машин стоит недешево, потому не стирайте в них такие вещи:

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подушки с эффектом памяти (ортопедические подушки во время стирки могут порваться и забить слив мелким наполнителем),

одежда, на которой осталась шерсть домашних животных (эта шерсть застрянет в барабане, засорит фильтр, а остальная ее часть все равно останется на одежде и не отстирается),

одежда с камнями или пайетками (очевидно, что такие украшения могут легко оторваться или отклеиться, поломка стиральной машины неминуема),

коврики с резиновой основой (во время стирки коврики могут порваться и забить слив, помимо этого, машинка получит серьезную нагрузку)

вещи, на которых есть пятна от легковоспламеняющихся веществ (такие пятна могут загореться, что закончится не просто поломкой стиральной машины, а еще и пожаром)

бюстгальтеры (мелкие застежки и косточки легко станут причиной поломки, да и само белье не всегда "переживает" стирки в машине),

слишком мелкие вещи (одежда или предметы, которые меньше перчаток, забиваются в сливные отверстия),

водонепроницаемая одежда (все очевидно - машинка не сможет отстирать такие вещи, к тому же не сумеет слить всю воду)

Сломалась стиральная машина - как открыть дверь

Иногда случается, что после стирки машина оставляет вещи "в заложниках" и не дает открыть дверь. Но все решается очень просто. Отключите машинку (достаньте штекер из розетки), через несколько минут дверь может открыться, вы услышите характерный щелчок. Или же через 20 минут можно попробовать снова включить машинку, система может "развиснуть" и разжать механизм.

Если же и это не помогло - запустите любую программу стирки. Перед началом работы машина проверит, закрыт ли люк, а перед этим автоматически снимет блокировку.

Сломалась стиральная машина - как слить воду

Если же машина внезапно остановила стирку и ничего не помогает ее "реанимировать" - важно слить воду. Оставлять барабан с водой опасно, вас может ждать потоп. Чтобы слить воду, откройте крышку фильтра, она находится внизу машинки, оттуда нужно достать трубку аварийного слива. Предварительно важно подготовить емкость, куда вы будете сливать воду. Трубку нужно направить в эту емкость, после чего вода сольется.

Как перезагрузить стиральную машину

Если стиральная машина не включается, а индикаторы светятся, то из строя могла выйти плата управления. Устранить такую поломку смогут лишь мастера, но иногда спасет простая перезагрузка машины.

Для этого нужно полностью отключить машину от сети, вынув вилку из розетки. Затем можно подождать несколько минут и снова ее включить.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, как отстирать домашние тапочки от грязи. Чудо-раствор для стирки можно сделать всего из трех ингредиентов.

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