Как отмыть тапочки от грязи и неприятного запаха - расскажет УНИАН.

Домашние тапочки быстро загрязняются и теряют аккуратный вид, если их долго не мыть. Обувь выглядит мятой и изношенной, а подошва покрывается черным налетом. Тапочки стирают вручную или в машинке, а затем вертикально подвешивают для сушки. УНИАН назвал несколько способов постирать тапки от грязи, жира и запахов пота.

Как постирать домашние тапочки замачиванием

Обычно домашние тапки стирают вручную. Чтобы отмыть старую грязь и неприятные запахи, готовят специальную смесь из трех ингредиентов. Этот способ подходит для обуви из любого материала, в том числе и резиновые.

Наберите теплую воду в тазик и добавьте 1 столовую ложку соды, 2 ложки средства для мытья посуды и 2 ложки перекиси водорода. Перемешайте до однородности. В этой смеси замочите тапочки на 15 минут. Затем протрите поверхность обуви щеткой или жесткой стороной губки.

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Как отстирать кожаные, шерстяные или тканевые тапочки

Такие тапки стирают в теплой воде с растворенным детским или хозяйственным мылом. На 10 л воды возьмите 50 г мыла и настрогайте стружку. Оставьте воду в мыльной воде на 20 минут и постирайте пемзой или щеткой. Замшевую обувь протрите тканью. После стирки тапочки вытрите полотенцем и подвесьте сушиться.

Как стирать тапочки в стиральной машине

Стирать в машинке можно качественные тканевые тапочки без декоративных элементов. Внимательно осмотрите все швы на обуви - они должны быть целые, иначе разойдутся после стирки. Алгоритм действий при стирке тапочек следующий.

Поместите тапочки в тканевом мешке или в наволочке в пустой барабан. В отсек для моющих средств налейте гель для стирки. Порошок использовать не стоит. Выставьте режим "Ручная стирка", "Деликатный" или "Обувь". Выставьте температуру 30 градусов. Отключите отжим. Запустите стирку.

Сушат тапочки после стирки при комнатной температуре. Внутрь них можно засунуть бумагу, чтобы она впитала лишнюю влагу.

Как удалить неприятный запах из тапочек

Если после стирки на обуви остался неприятный запах, его можно удалить несколькими способами.

Обработайте сухие тапочки дезодорантом для обуви.

Насыпьте внутрь тапок соду и оставьте на 20 минут, затем пропылесосьте её.

Набейте мокрые тапочки скомканными газетами или туалетной бумагой. Они впитают запахи.

Протрите изнутри ватой, смоченной в антисептике или хлоргексидине.

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