Почему важно избавляться от энергетики на одежде и как проводить обряд очищения вещи - узнайте в материале УНИАН.

Одежда, которую вы можете купить в секонд-хенде или взять на время у подруги, в любом случае, хранит энергетику другого человека. То же самое касается и подаренных вещей - за то время, которое предмет был в чужих руках, он успел "впитать" в себя многие эмоции - не только положительные, но и отрицательные. УНИАН расскажет, как очистить одежду от энергетики и уберечь себя от опасности.

Ранее мы говорили о том, что нельзя одалживать даже близким.

Зачем проводить обряд очищения вещи

Эксперты по эзотерике говорят, что делать это нужно обязательно, иначе негативная энергетика на одежде смешивается с аурой человека и может серьезно навредить ему. С одной стороны, использовать вещи повторно - это хорошая идея, как в плане экологии, так и в плане экономии денег. Но стоит знать о некоторых нюансах, чтобы не навлечь на себя неприятности. Как правило, вы можете почувствовать энергию вещи - перед тем, как покупать, подержите ее какое-то время в руках и сконцентрируйтесь.

Люди, которые обладают высоким уровнем интуиции и владеют знаниями в области эзотерики, сразу чувствуют "настроение" предметов. Как показывает практика, подобный эксперимент получается и у новичков - "тяжелые" энергетически вещи вызывают физический дискомфорт вплоть до головокружения, паники или беспричинного страха.

Как избавиться от чужой энергетики - методы

Самый простой вариант - это постирать купленную или взятую в аренду одежду, обработать ее ароматическими маслами или нанести духи, чтобы убрать запах другого человека. Существуют и другие, народные, методы. УНИАН собрал 4 самых надежных варианта и рассказал, как очистить вещи солью или как очистить вещь святой водой:

Соль - насыпьте 1-2 ст.л соли в таз с водой и положите туда одежду, оставьте ее на несколько часов, а затем ополосните.

- насыпьте 1-2 ст.л соли в таз с водой и положите туда одежду, оставьте ее на несколько часов, а затем ополосните. Нашатырь - подходит и для одежды, и для обуви, можно использовать вместе с солью. Намочите тряпку нашатырем, посыпьте солью и протрите ботинки, а если вам нужно очистить одежду - налейте в таз воды, всыпьте соль, влейте аммиак и замочите там вещи.

- подходит и для одежды, и для обуви, можно использовать вместе с солью. Намочите тряпку нашатырем, посыпьте солью и протрите ботинки, а если вам нужно очистить одежду - налейте в таз воды, всыпьте соль, влейте аммиак и замочите там вещи. Святая вода - выложить одежду в таз с холодной водой и добавить 20 мл святой воды, на несколько часов оставить "размагничиваться".

- выложить одежду в таз с холодной водой и добавить 20 мл святой воды, на несколько часов оставить "размагничиваться". Солнце - мощный природный "очиститель" для вещей и обуви. Достаточно просто выставить на солнце необходимые предметы и убрать, когда наступит закат. Для двойного эффекта вещи можно предварительно постирать.

Если вы постоянно используете б\у одежду или обувь, а также меняетесь вещами с подругами, вы заставляете энергию в предметах циркулировать. Это положительно влияет на все энергетические потоки внутри и снаружи вас, главное - вовремя и правильно очищать вещи, чтобы они не становились магнитом для негатива.

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