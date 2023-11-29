Рассказываем, что делать, если холодец помутнел и как исправить ситуацию.

Холодец - блюдо, которое любит почти каждый украинец, однако готовить его необходимо довольно долго. Именно поэтому становится жалко, если оказывается, что помутнел бульон на холодец - в таком виде блюдо нельзя подавать на стол.

УНИАН выяснил, как поступать в таких случаях.

Как восстановить прозрачность бульона быстро - лайфхак

Не каждая хозяйка знает, как очистить мутный бульон, даже если кажется, что его можно только вылить. Для этого существует действенный способ быстрой реанимации блюда. Технология следующая:

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выложить мясо;

натереть морковь;

взбить 2 белка и соединить с морковью;

добавить в варящийся холодец;

подержать 5 минут на плите.

В конце вам останется только процедить бульон через марлю, сито или бумажную салфетку в другую кастрюлю. Иногда такую процедуру приходится делать несколько раз, пока вы не добьетесь абсолютной прозрачности холодца.

Как осветлить бульон лимоном - инструкция

Еще один вариант, как исправить холодец - использовать натуральный лимонный сок и все те же яичные белки. Вам нужно поставить бульон на огонь, довести до кипения, процедить через сито или марлю. Затем добавить сок 0.5 лимона, а через час - 2 взбитых яичных белка, разбавленных холодной водой. Снова поставить кастрюлю на плиту, включить минимальный огонь, довести до кипения. Убрать пену и свернувшиеся яичные белки.

Полезный совет: для того чтобы бульон снова не помутнел, во время варки не закрывайте кастрюлю крышкой.

Как сделать чтобы холодец не был мутным изначально

Если холодец помутнел, то исправить такое положение нетрудно, тем не менее, лучше сразу варить холодец по всем правилам, не создавая себе дополнительных проблем. Опытные хозяйки дают подсказки, как избежать помутнения бульона:

покупать только качественные и свежие продукты;

предварительно замачивать мясо на ночь в холодной воде;

регулярно убирать пену шумовкой;

варить бульон только на маленьком огне без крышки;

процеживать жидкость через сито или марлю.

Также не рекомендуется слишком часто перемешивать бульон - регулярно задевая ингредиенты, вы будете "поднимать" пену и частички волокон того же мяса. Это способствует помутнению жидкости в кастрюле.

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