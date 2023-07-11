Мало кто назовет мытье полов своим любимым делом - скорее, необходимым злом. Однако задача может стать проще, если знать, что добавить в воду, чтобы полы были чистыми. Можно использовать средство для мытья полов или же создать его самим.
Чем мыть пол - народные средства
Если не знаете, что добавить в воду для мытья полов для дезинфекции, то ответ на вашей полке - можно использовать уксус или нашатырный спирт.
Для уксусного раствора разведите в 5 л воды 250 г уксуса. Это убьет микробы на всех поверхностях, которые вы вымоете этим средством. Также можно сделать спиртовый раствор. На ведро вам понадобится 50 мл нашатыря. Будьте осторожны: больше ничего в раствор не добавляйте, не вдыхайте пары и проветрите помещение. Это не только эффективно очистит поверхность, но и предотвратит появление тараканов.
Натуральный ароматизатор для мытья полов
Если вы хотите наполнить свое жилье прекрасными ароматами, то можно воспользоваться эфирными маслами. Выберите любой аромат, который вам нравится, и добавьте на пятилитровое ведро 35 капель масла. В этом случае лучше поставить меньше, чем больше - иначе придется проветривать дом.
Также можно совместить приятное с полезным и помыть полы ароматизированным раствором. Готовится он так:
- 5 л воды;
- 15 мл белого уксуса;
- по 5 капель масла лаванды и чайного дерева.
Компоновать можно любые масла, лишь бы они хорошо сочетались и нравились вам.
Если не знаете, чем заменить средство для мытья полов, то просто возьмите кондиционер для белья. Добавьте небольшое количество этой жидкости в воду (регулируйте по своему усмотрению) и смело мойте полы. На обработанные таким раствором поверхности пыль будет садиться медленнее. Этим средством можно не только мыть полы, но и протирать мебель, подоконники.
Зачем мыть полы с содой
Чтобы эффективно и без разводов очистить полы, на 10 л воды возьмите 1 стакан соды и тщательно перемешайте. Это средство позволит убрать любые пятна.
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