Что делать, если нет холодильника или он неожиданно сломался - узнайте в материале УНИАН.

Отключение электричества или внезапная поломка холодильника - ситуации, которые могут произойти с каждым. Именно поэтому важно знать, как сохранить продукты без специального устройства. УНИАН расскажет, как сохранить сырое мясо без холодильника, чтобы оно не испортилось.

Ранее мы говорили о том, можно ли хранить яйца не в холодильнике.

Как недолго можно хранить сырое мясо без холодильника

Существует 8 вариантов, как можно не дать повторно умереть аппетитному кусочку коровки, курочки или свинки. УНИАН рассказывает о каждом из них:

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лед - насыпать в тару и выложить туда мясо, плотно закрыть емкость и обмотать тканью, каждые 3-4 часа менять лед (срок хранения - 3 суток);

- насыпать в тару и выложить туда мясо, плотно закрыть емкость и обмотать тканью, каждые 3-4 часа менять лед (срок хранения - 3 суток); бараний или свиной жир - обмазать кусок мяса жиром, завернуть в бумагу или ткань, поместить в темное прохладное место (срок хранения - 4 суток);

- обмазать кусок мяса жиром, завернуть в бумагу или ткань, поместить в темное прохладное место (срок хранения - 4 суток); варка - нарезать мясо кусочками, выложить в кастрюлю, добавить 5-6 ст.л соли и воду, варить в течение 3-4 минут, переложить в тару, закрыть и убрать в темное прохладное место (срок хранения - 2 суток);

- нарезать мясо кусочками, выложить в кастрюлю, добавить 5-6 ст.л соли и воду, варить в течение 3-4 минут, переложить в тару, закрыть и убрать в темное прохладное место (срок хранения - 2 суток); хрен, щавель или крапива - обмотать мясо растениями, посыпать солью, каждые 7-8 часов менять листья (срок хранения - 2 суток);

- обмотать мясо растениями, посыпать солью, каждые 7-8 часов менять листья (срок хранения - 2 суток); уксус - мясо промыть, облить уксусом, обмотать хлопчатобумажной тканью, положить в емкость и плотно закрыть, а потом каждые 7-8 часов менять раствор и сливать жидкость (срок хранения - 3 суток);

- мясо промыть, облить уксусом, обмотать хлопчатобумажной тканью, положить в емкость и плотно закрыть, а потом каждые 7-8 часов менять раствор и сливать жидкость (срок хранения - 3 суток); молоко - промыть мясо, выложить в емкость, залить холодным молоком, закрыть крышку, убрать в темное прохладное место (срок хранения - 2 суток);

- промыть мясо, выложить в емкость, залить холодным молоком, закрыть крышку, убрать в темное прохладное место (срок хранения - 2 суток); лимон и капуста - листья капусты отбить молотком, завернуть в них мясо, дольки лимона выложить сверху, снова обмотать капустой (срок хранения зависит от количества капусты и лимона).

Некоторые умельцы используют в качестве консерванта для мяса даже мед, вы тоже, при желании, можете последовать их примеру. Достаточно лишь намазать кусок мяса медом, положить в чистую емкость и закрыть крышкой. Хранить в прохладном темном месте не дольше 2 суток.

Как сохранить свежее мясо на длительный срок

Если вам нужно, чтобы купленный продукт не испортился в течение более долгого срока, чем два-три дня, то можете приобрести одно или несколько из предложенных нами народных средств.

ВАЖНО: учитывайте, что при обработке мясо будет иметь специфический запах и привкус.

Салициловая кислота

Мясо промыть, развести 1 ч.л салициловой кислоты на 0.5 л воды. Взять кусок ткани больше, чем размер куска мяса, смочить ее в растворе. Обмотать мясо и выложить в эмалированную тару. Плотно закрыть крышкой и не открывать. Убрать мясо в темное прохладное место и хранить не дольше двух недель.

Соль

Этот метод достаточно популярен среди путешественников и тех, кто привык выживать в разных условиях. Варианта использования соли в этом случае два:

соляной раствор - развести в 0.5 л воды 10 ст.л соли, на сутки выложить туда мясо, затем убрать в стеклянные банки и залить раствором;

- развести в 0.5 л воды 10 ст.л соли, на сутки выложить туда мясо, затем убрать в стеклянные банки и залить раствором; сухая соль - нарезанные куски мяса выложить в несколько слоев, пересыпав солью.

Хранить мясо в обоих случаях нужно в темном прохладном месте, срок - около трех месяцев. Перед тем, как использовать его для приготовления пищи, нужно выложить кусочки в чистую воду на 2-3 часа, чтобы лишняя соль вышла из волокон.

Также существуют и другие методы - консервация, сушка или вяление мяса. О том, как правильно сделать вяленое мясо в домашних условиях, чтобы сохранить его надолго, мы рассказывали в предыдущей статье.

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