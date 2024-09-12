Неправильное хранение арбуза грозит серьезным пищевым отравлением. Узнайте, как этого избежать.

В Украине продолжается сезон арбуза, но чтобы любимое лакомство не превратилось в яд, нужно правильно его хранить. Арбуз - скоропортящийся продукт, в котором быстро размножаются вредные бактерии. И если нарушить условия хранения, то можно серьезно отравиться.

Целый арбуз остается свежим месяц. Но как только ягоду разрезают, срок хранения резко уменьшается. Узнайте и запомните, сколько можно хранить разрезанный арбуз и как продлить его "жизнь".

Сколько хранить разрезанный арбуз

При комнатной температуре разрезанная ягода хранится всего несколько часов. А на прямых солнечных лучах ещё меньше. Поэтому если арбуз оставили на ночь на столе - лучше его выбросить.

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В холодильнике при правильных условиях арбуз может сохраниться на 48 часов. Не храните ягоду дольше указанного срока - в ней быстро размножаются бактерии и делают плод непригодным к пище.

Как сохранить разрезанный арбуз свежим надолго

Идеальный вариант, как хранить разрезанный арбуз - выложить на тарелку разрезом вниз упаковать в пищевую пленку вместе с посудой. Также ягоду можно переложить в большую тару с крышкой.

Это поможет не только дольше сохранить фрукт свежим, но также защитит от посторонних запахов. Из-за пористой структуры мякоть без защиты мгновенно впитывает ароматы из всего холодильника.

Также для длительного хранения не стоит разрезать арбуз на мелкие ломтики. А если уже разрезали, то лучше съесть их сразу - срок годности таких кусочков совсем небольшой.

Дольше всего лакомство сохранится, если разрезать его на кусочки и заморозить. В морозилке арбуз остается пригодным к употреблению месяцами.

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