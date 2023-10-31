Если вы не знаете, как чистить креветки после варки очень легко, - тогда можете удивиться тому, какой есть элементарный и действенный лайфхак.

Многие любят морепродукты, но далеко не всем известно, нужно ли удалять кишечную вену креветки. Этих ракоподобных есть очень много видов, и действовать необходимо в зависимости от того, какого размера они у вас, и как вы собираетесь их готовить.

Конечно же, при всем желании, очень сложно будет удалить кишечник, например, мелкой черноморской креветки, даже, если под рукой будет пинцет и лупа. Поэтому, если у вас ракоподобные маленького размера - можете особо не заморачиваться. Совсем другая ситуация, если речь идет о крупных креветках, в том числе о королевских, - вот тогда нужно будет потрудиться.

Попробуем разобраться с тем, как лучше очистить небольшие и крупные креветки до и после приготовления.

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Как чистить королевские креветки - так делают шеф-повара

Для очистки сырых креветок вам понадобятся вилка и пинцет.

Алгоритм очень простой:

зубчиком вилки проткните панцирь креветки недалеко от хвоста;

подденьте кишечник прибором;

аккуратно вытащите пинцетом (можно и пальцем).

Такую же процедуру можно проделать, используя зубочистку.

Как чистить креветки сырые или вареные среднего размера

Сначала оторвите лапки, открутите голову и снимите панцирь. Потом вам понадобится зубочистка - с той стороны, где была голова, немного подденьте мясо, а потом захватите кишечную вену пальцами и вытащите ее.

Мы с вами разобрались, как правильно чистить креветки от кишок, если у вас ракоподобные крупного и среднего размера, а теперь стоит поделиться лайфхаком, что же делать с "мелочью", чтобы насладиться вкусом, а не наглотаться лапок и частей панциря. Оказывается, есть техника, которая позволит очистить мелкие креветки быстрее, чем семечки.

Как чистить креветки вареные мелкого размера

Возьмите маленькую креветку за хвост и оторвите половинку панциря так, чтобы оголилась ее задняя часть. Потом надавите на голову и вытащите оставшуюся часть мяса. Благодаря такому лайфхаку за несколько минут реально можно начистить немало креветок.

Нужно ли чистить кишечник у креветок - что стоит знать

Креветки, в которых остается кишечная вена, могут стать причиной пищевых заболеваний, поэтому их необходимо чистить. Особенно внимательно это нужно делать, если вы не собираетесь долго готовить ракоподобных.

Ранее УНИАН писал, как приготовить самый вкусный салат с креветками - рецепт, который занимает мало времени.

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