Домашняя обувь нуждается в правильном уходе и своевременной замене.

Тапочки – это та обувь, в которой человек проводит едва ли не больше всего времени в течение дня. Вы обуваете их после прихода с работы, после ванной, утром, встав с кровати. Неудивительно, что со временем они могут стать настоящим рассадником бактерий. Однако мало кто знает, как часто надо мыть домашние тапочки - мы разобрались в этом вопросе.

Как часто нужно стирать комнатные тапочки

Домашняя обувь загрязняется очень быстро. Мало у кого в наши дни есть время каждый день делать влажную уборку, так что вся пыль и мелкий мусор могут приставать к подошве. Посмотрите прямо сейчас на свои тапочки и вы удивитесь, сколько там грязи.

Немаловажным моментом является и то, что происходит внутри самого тапка. Многие люди по приходу с работы сразу переобуваются в домашнюю обувь, не снимая при этом носки, в которых весь день проходили. А ведь после душа вы обуете их на чистые ноги!

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Чтобы избежать появления неприятных заболеваний и ненужного дискомфорта, стоит знать, как часто мыть тапочки. Специалисты рекомендуют делать это раз в неделю. Также один - два раза в неделю можете обрабатывать домашнюю обувь дезинфицирующими средствами.

Как часто нужно менять домашние тапочки

Теперь поговорим о том, сколько можно носить домашние тапочки после приобретения новой пары. Это зависит от нескольких факторов. В частности, важную роль играет качество материалов. Некоторые модели прослужат и год, тогда как другие начинают разваливаться после первой же стирки.

О необходимости замены тапок говорят следующие индикаторы:

неприятный запах не выводится даже после стирки или обработки дезинфицирующими средствами;

обувь потеряла форму или жесткость – такой несущественный нюанс может сильно повлиять на ваши стопы, что приведет к ухудшению здоровья суставов;

присутствует износ подошвы.

Но как часто надо менять домашние тапочки, если ни одного из этих признаков нет?! Специалисты рекомендуют покупать новую пару через 6-12 месяцев, но все зависит от частоты их носки, а также материалов, из которых они изготовлены.

Конечно, если комнатная обувь используется нечасто, этот срок может увеличиться. Согласитесь, нет смысла покупать новую пару через полгода, если за все время их носили от силы 10 раз.

Так что ответ на вопрос можно ли поменять домашние тапочки через год и более – однозначно да, но лишь в исключительных случаях.

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