Разбираемся, где должен храниться кетчуп на самом деле - в холодильнике или шкафчике и как понять, что он испортился.

Любители кетчупа разделились на два лагеря: первые утверждают, что кетчуп нужно хранить только в холодильнике, вторые - что соус нельзя туда класть ни в коем случае, так как от холода он теряет свой вкус. Давайте разберемся, можно ли хранить открытый кетчуп не в холодильнике и сколько времени вообще хранить.

Где должен храниться кетчуп

Кетчуп можно хранить и в шкафчике, и в холодильнике - вопрос лишь в том, сколько времени. Это зависит от того, открытая упаковка или нет. Закрытый кетчуп будет прекрасно себя чувствовать в шкафчике, ведь герметичность его упаковки не нарушена. Но вот уже открытый соус производители рекомендуют положить в холодильник - так он дольше останется свежим.

Сколько хранится кетчуп без холодильника до открытия

Срок хранения кетчупа зависит от его способа производства - есть стерилизованный и нестерилизованный (с консервантами).

Видео дня

Закрытый стерилизованный кетчуп имеет более долгий срок хранения - 1-2 года, но он менее насыщен по вкусу. Нестерилизованный - хранится полгода-год. Хранить соус до открытия в течение всего этого времени можно без холодильника - при температуре от 0°С до +25°С. С открытым кетчупом история немного иная.

Cколько хранится кетчуп после вскрытия

После вскрытия упаковки производители советуют держать соус при температуре +2...+6°C, то есть, в холодильнике - до 25 дней, но не дольше срока, указанного на упаковке. Как правило, в холодильнике он может простоять и дольше. Без холодильника открытый кетчуп можно хранить в течение месяца - но это весьма условный срок, который зависит от самого хранения. Если есть сомнения в том, хороший соус или нет - лучше его не употреблять.

Как понять, что кетчуп испортился

Оригинальный вкус и запах кетчупа - острый, кисло-сладкий, с выраженным ароматом томатов (и других ингредиентов соуса) и без посторонних запахов и вкусов.

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что кетчуп есть нельзя:

очень кислый запах или привкус;

соус расслаивается - хороший кетчуп выглядит как однородная масса, возможно с пряностями;

наличие пузырьков - они говорят о том, что соус забродил.

Испорченный кетчуп есть нельзя: в нем начинают развиваться бактерии, которые вызывают пищевое отравление со всеми неприятными последствиями.

Ранее мы рассказывали, как хранить майонез в холодильнике и без него.

Вас также могут заинтересовать новости: