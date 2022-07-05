Можно ли мыть судочки в посудомойке и как понять, какую посуду лучше туда не класть - узнайте в материале УНИАН.

Посудомоечная машина - удобный помощник для каждой хозяйки. Ее использование может заметно облегчить жизнь, а может принести только проблемы и разочарования. Для того, чтобы этого не произошло, УНИАН готов рассказать, что можно мыть в посудомойке, кроме посуды, и какие предметы кухонной утвари категорически запрещено туда класть.

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Что нельзя мыть в посудомойке и почему - список

Существует целый перечень предметов, которые ни в коем случае нельзя мыть в посудомойке. Если игнорировать запреты, то это приведет либо к поломке техники, либо к порче тарелок и чашек.

Итак, в посудомоечной машине категорически запрещено мыть кухонную утварь из:

дерева - разделочные доски, тарелки, ложки, лопатки и другие предметы могут потрескаться и деформироваться, а также "лопнуть" от высокой температуры;

- разделочные доски, тарелки, ложки, лопатки и другие предметы могут потрескаться и деформироваться, а также "лопнуть" от высокой температуры; фарфора - уникальные рисунки на фарфоровой посуде из бабушкиного сервиза со временем потускнеют, но это не касается современных фарфоровых изделий;

- уникальные рисунки на фарфоровой посуде из бабушкиного сервиза со временем потускнеют, но это не касается современных фарфоровых изделий; алюминия - из-за моющих средств и высокой температуры на поверхности алюминиевых приборов образуется черный налет, от которого потом непросто избавиться;

- из-за моющих средств и высокой температуры на поверхности алюминиевых приборов образуется черный налет, от которого потом непросто избавиться; чугуна - моющие средства для посудомоечных машин провоцируют появление ржавчины на чугуне и уменьшают прочность изделий;

- моющие средства для посудомоечных машин провоцируют появление ржавчины на чугуне и уменьшают прочность изделий; хрусталя - хрупкий материал может помутнеть от агрессивных моющих средств, а механическое воздействие посудомойки приведет к сколам и трещинам.

Настоятельно не рекомендуется мыть в посудомойке кухонные ножи - от этого они теряют свою остроту, а сами изделия могут повредить детали посудомоечной машины.

Производители посудомоек предупреждают, что если вам нужно избавиться от гари или застарелого жира, то лучше делать это вручную, иначе фильтры кухонной техники засорятся.

Чайники, миксеры, пароварки и любые другие электроприборы тоже лучше очищать руками, чтобы не повредить провода и электросхемы.

Можно ли мыть противень в посудомойке и другие предметы

Кроме запрещенных предметов, УНИАН составил и перечень разрешенных изделий, которые можно отлично отмыть в посудомойке. К ним относятся:

пластиковая посуда - контейнеры для пищи, тарелки, ножи и вилки, стаканы, разделочные доски и любые другие изделия из пластика;

- контейнеры для пищи, тарелки, ножи и вилки, стаканы, разделочные доски и любые другие изделия из пластика; посуда из нержавеющей стали - кастрюли, сковородки, сотейники, термосы, столовые приборы и др;

- кастрюли, сковородки, сотейники, термосы, столовые приборы и др; посуда из керамики - кастрюли, чашки, тарелки и другие предметы останутся целыми после посудомойки;

- кастрюли, чашки, тарелки и другие предметы останутся целыми после посудомойки; стеклянная посуда - любые изделия из стекла не помутнеют и будут чистыми, только лучше располагать их подальше от стенок посудомоечной машины.

Также в посудомойке можно мыть противни, соковыжималки, силиконовые, керамические и стеклянные формы для выпечки. Некоторые хозяйки даже используют посудомоечную машину для очистки овощей и фруктов (естественно, без использования моющего средства), а также стирки кухонных губок, щеток и полотенец.

В любом случае, вы можете самостоятельно определить, можно ли вашу посуду мыть в посудомойке - на обратной стороне изделия должен быть расположен значок пектаграммы.

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