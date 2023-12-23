Некоторые вещи под раковиной просто могут испортиться.

Есть некоторые неочевидные правила, которые знают далеко не все даже очень опытные хозяйки. Они касаются того, что можно хранить под мойкой на кухне, а что нельзя. В этом вопросе стоит детально разобраться, поскольку это важно не только для комфорта, а и здоровья, и безопасности.

Размещая вещи под раковиной, нужно думать не только о том, насколько удобно их будет оттуда доставать, а еще и о последствиях того, что они там находятся. Как оказывается, это очень непросто. Если "включить" рациональность, то оказывается, что держать в этом месте можно довольно маленькое количество вещей.

Вот что разместить под мойкой на кухне - разрешенные предметы

Кухня - это то место, в котором достаточно высокая вероятность пожаров, поэтому точно не помешает огнетушитель.

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Еще такие вещи могут быть под раковиной:

коврик, который не боится воды;

губки;

скребки;

щетки;

ведра, миски или другие емкости.

Кроме того, можно поставить моющие средства в упаковках, которые не может повредить вода. Емкости с химией должны быть такими, чтобы их не смогли открыть дети или животные - в таком случае они точно никому не смогут нанести вред.

Мы с вами разобрались, что разместить под мойкой, а теперь стоит указать главные категории вещей, которым там точно не место. Главное - не храните под раковиной предметы, склонные к потере своих свойства из-за влаги. В частности, речь идет о продуктах и бытовой химии, которые продаются в картонных коробках.

Вот что нельзя хранить под раковиной категорически

Под мойкой ни в коем случае нельзя держать бумажные полотенца, туалетную бумагу или салфетки - они просто могут размокнуть, если на них попадет вода. Также не ставьте там порошок и другую химию в бумажных упаковках - они тоже могут испортиться из-за влаги.

Не размещайте под раковиной мелкие бытовые приборы, сухой корм для животных и овощи - и они очень чувствительны к влаге.

Если у вас нет лишнего места для лампочек - под мойку их тоже не ставьте. Причина простая - лампочки можно очень легко разбить, а найти все осколки будет непросто.

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