Можно приготовить много котлет на всю семью, даже если фарша совсем мало.

Каждая хозяйка хочет вкусно накормить свою семью, но не всегда есть возможность купить продукты в нужном количестве. С другой стороны, иногда подводит забывчивость - в холодильнике основного ингредиента меньше, чем необходимо. УНИАН расскажет, чем увеличить объем фарша и сделать много котлет.

Что положить в котлеты для пышности - варианты

Существует несколько продуктов, которые можно добавить в фарш, даже если его совсем мало. Они увеличат массу сырого мясного продукта и позволят вам нажарить гораздо больше котлет, чем если бы вы обошлись без дополнительных ингредиентов. Итак запоминайте, что добавить в котлеты для массы.

Рис или картофель

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Для того чтобы быстро увеличить массу сырого фарша, можно натереть в него 2-3 клубня картофеля. Те, кто не хочет использовать картошку, имеет альтернативу - вареный рис. Полстакана-стакан риса нужно отварить, остудить и только потом добавить в сырой фарш. Некоторые хозяйки скажут, что это уже не котлеты из куриного фарша или любого другого, а тефтели. Возможно и так, но менее вкусными они от этого не стали.

Овсяные хлопья

Еще один бюджетный вариант, которым пользуются многие хозяйки - никто и не догадается, что в котлетах мало мяса. Рассказываем, как сделать такие куриные котлеты (с овсяной лучше всего сочетается именно куриный фарш). Вам понадобятся:

300 гр фарша;

1 стакан овсяных хлопьев;

1 репчатый лук;

2-3 дольки чеснока;

1 ст.л манки;

1 яйцо.

Овсяные хлопья выложить на тарелку, залить кипятком и накрыть крышкой, подождать 10 минут, пока хлопья не разбухнут. Пока ждете, нашинковать репчатый лук и натереть на терке чеснок. Выложить в фарш хлопья, лук, чеснок, а также вбить 1 яйцо и всыпать 1 ст.л манки. Такой нехитрый прием поможет быстро увеличить массу сырого фарша в 2 раза. Дополнительно по желанию можно добавить тертый сыр, но легко обойтись и без него. Из получившегося фарша сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до готовности на сковороде, смазанной растительным маслом.

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