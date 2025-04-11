Эксперт рассказала, как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми, если они стали похожи на наждачную бумагу.

Когда-то роскошные махровые изделия спустя несколько стирок превращаются в грубые и шершавые и начинают вызывать раздражение кожи. Многие хозяйки грешат на качество изделия, но проблема не в этом, а в том, как его стирают. Один из британских экспертов пролил свет на распространенную ошибку, которую многие допускают при стирке и рассказал, как вернуть мягкость махровым полотенцам.

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Что добавить в стиральную машину, чтобы полотенца были мягкими

По словам основательницы магазина "Secret Linen Store" Молли Фрешуотер (Molly Freshwater), обычно качественные банные полотенца плотные и приятные на ощупь. Но именно поэтому при стирке, во время цикла полоскания, из них сложнее удалить моющее средство, чем с других материалов. Со временем моющие средства накапливаются в махровой ткани, а сами полотенца становятся жесткими и неэластичными, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Вот что советует Молли Фрешуотер, чтобы сохранить мягкость полотенец:

использовать мягкое моющее средство для стирки (гель вместо порошка), которое не будет повреждать натуральные волокна, такие как хлопок;

сушить полотенца не в сушке, а естественным способом - на балконе, а еще лучше на улице в ветреный день, ветер поможет перемешать волокна и сохранить их мягкость;

добавить при стирке обычный уксус.

Да, лучшее средство для стирки махровых полотенец, скорее всего, есть у вас на кухне. Стирка уксусом, как и стирка махровых полотенец с содой, помогает удалить остатки моющих средств и минеральные отложения в волокнах - причину шероховатости.

"Просто налейте уксус (1/2 стакана) прямо в барабан перед загрузкой полотенец и запустите цикл, как обычно. Столовый уксус помогает восстановить мягкость и впитываемость без применения агрессивных химикатов и делает полотенца свежими и уютными", - говорит эксперт.

О запахе беспокоиться не стоит: он исчезает после завершения цикла стирки.

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