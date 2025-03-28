Эксперты поделились простым приемом, как сохранить молоко свежим дольше обычного.

Молоко - один из основных продуктов питания, но сохранить его свежим достаточно долго часто бывает проблематично. Однако эксперты раскрыли простой трюк, как продлить срок хранения молока до трех недель - и все это с помощью ингредиента, который уже есть на вашей кухне.

Что добавляют в молоко, чтобы оно хранилось дольше

Обычно после вскрытия молоко хранится от 4 до 7 дней в холодильнике, в зависимости от его типа. Цельное молоко, как правило, портится быстрее, чем обезжиренное или безлактозное, которое может храниться до 10 дней. Но, несмотря на эти сроки, многие люди обнаруживают, что молоко портится раньше, чем ожидалось - и его приходится выбрасывать.

Эксперты Wheeldon Brothers поделились несколькими советами, как сохранить молоко свежим дольше, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Вот что они рекомендуют:

выбирайте самое свежее молоко при покупке в магазине - смотрите на дату изготовления или на срок его годности;

кладите молоко в корзину или тележку в последнюю очередь, перед тем как идти к кассе - так оно проведет меньше времени вне холодильника;

дома поместите молоко в самую холодную часть холодильника - в идеале на полку, а не на дверцу, где температура "скачет".

Однако по-настоящему меняет ситуацию простой трюк с солью.

"Добавление щепотки соли в молоко и осторожное встряхивание помогает замедлить процесс скисания", - утверждают эксперты.

По их словам, соль впитывает лишнюю влагу и подавляет рост бактерий, не позволяя молоку портиться слишком быстро. Этот метод естественного консервирования работает за счет вытягивания молекул воды, уменьшая условия, необходимые бактериям для процветания.

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