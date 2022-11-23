Иногда случаются такие ситуации, что еду нужно хранить без морозилки и холодильника. А с началом экстренных и плановых отключений электроэнергии таких ситуаций становится все больше. Сейчас все чаще людям нужно знать, как перевезти замороженную еду и вообще как жить без холодильника.
В этой статье вы сможете узнать проверенные лайфхаки, которые помогут вам перевезти замороженную еду. Вы удивитесь, но спасти от, казалось бы, неминуемой "погибели" без холодильника можно даже суп.
- Как хранить еду без холодильника
- Переезд без холодильника: как транспортировать продукты
- Чем питаться без холодильника
Как хранить еду без холодильника
Суп и борщ. Если холодильник сломался или попросту не может работать из-за внепланового отключения света, то "спасать" чаще всего приходится много еды. Часто возникает первая проблема: как сохранить суп без холодильника. Супы и борщи трудно хранить без холода, ведь они очень быстро портятся в тепле. В первую очередь, такое блюдо стоит прокипятить, так вы "выиграете" немного времени, ведь он будет остывать еще несколько часов. Помимо этого, кипячение убивает опасные бактерии, которые могут появляться в супе. Если на улице холодно, то кастрюлю можно поставить на балкон или во двор. Желательно ставить суп на что-то холодное - бетонные пол или промерзшую землю. Однако не стоит думать, что без холодильника ваш борщ будет не портиться днями. Постарайтесь съесть блюдо за один-два дня.
Мясо. Также важно знать, как сохранить мясные продукты без холодильника. Если на улице мороз, то куски мяса можно обсушить, завернуть в бумагу и пакеты, а затем вывесить за окно. В такой природной "морозилке" мясо можно хранить долго. А вот если на улице нет мороза, то стоит задуматься о засолке мяса или о том, чтобы приготовить из него консервы. Утрамбуйте кусочки в кастрюлю, пересыпая их солью, либо же залейте мясо соляным раствором (около 10 столовых ложек соли на 0,5 литра воды). После такого хранения мясо нужно промыть и вымочить в воде, чтобы убрать излишки соли.
Фрукты и овощи. Немаловажной задачей, которая возникает при отключении света, является проблема, как сохранить овощи без холодильника. Также стоит позаботиться о сохранности фруктов. Картофель, морковь, свеклу и лук лучше хранить в темном и прохладном месте. Отлично хранятся без холодильника и яблоки, их нужно просушить, обмотать бумагой и сложить в сухом темном месте. Если же вы понимаете, что перезревшие фрукты уже сложно спасти, сварите компот или кисель, джем или даже фруктовый салат, который с удовольствием съедят домочадцы.
Молочные продукты. Если вам нужно хранить топленое масло без холодильника, то заверните его в пергамент и залейте прохладной водой с солью. Затем сверху обязательно нужно установить гнет. Емкость с маслом можно накрыть тарелкой, а сверху на нее поставить тяжелый предмет. Такую емкость можно хранить на улице или в прохладной комнате. Молоко без холодильника может храниться в погребе или на балконе. Если оно начинает прокисать, получится кефир, однако магазинное молоко редко может превратиться в кефир, так как в его состав добавляют консерванты. Сыр нужно обернуть целлофаном, в пакете он сможет храниться несколько дней.
Переезд без холодильника: как транспортировать продукты
Многие не знают, как сохранить холод в дороге без холодильника, хотя в современном мире существует немало простых способов. Во-первых, вы можете поместить еду в сумку с охлаждающими панелями. Если у вас нет переносного мини-холодильника, его можно сделать самостоятельно. Оберните еду в термоизоляционные пакеты или фольгу. Если у вас есть возможность подготовиться к переезду заранее, заморозьте продукты и обложите их бутылками с предварительно замороженной водой. Так еда не разморозится и не испортится еще очень долго.
Чем питаться без холодильника
Долгохранящиеся продукты без холодильника, на самом деле, не стоят много денег и вы легко сможете сделать запасы. Купите сладости, сухари и хлебцы, энергетические батончики, мясные, рыбные и овощные консервы, сгущенное молоко, варенье, мед, орехи, фрукты. На этом список готовой еды без холодильника не заканчивается. От голода вас точно спасут супы, пюре и вермишели быстрого приготовления.
Многие думают, что без света и работающего холодильника можно есть лишь "сухпаи". Однако это не так. Если вы не знаете что приготовить, если нет холодильника, отварите картошку, откройте банку консерв и вы уже получите полноценное блюдо. Также можно варить супы, однако их стоит готовить небольшими порциями, чтобы они не испортились.
Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как проверить свежесть яиц в магазине или дома.