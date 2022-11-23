При разморозке или внезапном отключении холодильника важно сохранить продукты, которые лежали в морозильной камере.

Иногда случаются такие ситуации, что еду нужно хранить без морозилки и холодильника. А с началом экстренных и плановых отключений электроэнергии таких ситуаций становится все больше. Сейчас все чаще людям нужно знать, как перевезти замороженную еду и вообще как жить без холодильника.

В этой статье вы сможете узнать проверенные лайфхаки, которые помогут вам перевезти замороженную еду. Вы удивитесь, но спасти от, казалось бы, неминуемой "погибели" без холодильника можно даже суп.

Как хранить еду без холодильника

Суп и борщ. Если холодильник сломался или попросту не может работать из-за внепланового отключения света, то "спасать" чаще всего приходится много еды. Часто возникает первая проблема: как сохранить суп без холодильника. Супы и борщи трудно хранить без холода, ведь они очень быстро портятся в тепле. В первую очередь, такое блюдо стоит прокипятить, так вы "выиграете" немного времени, ведь он будет остывать еще несколько часов. Помимо этого, кипячение убивает опасные бактерии, которые могут появляться в супе. Если на улице холодно, то кастрюлю можно поставить на балкон или во двор. Желательно ставить суп на что-то холодное - бетонные пол или промерзшую землю. Однако не стоит думать, что без холодильника ваш борщ будет не портиться днями. Постарайтесь съесть блюдо за один-два дня.

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Мясо. Также важно знать, как сохранить мясные продукты без холодильника. Если на улице мороз, то куски мяса можно обсушить, завернуть в бумагу и пакеты, а затем вывесить за окно. В такой природной "морозилке" мясо можно хранить долго. А вот если на улице нет мороза, то стоит задуматься о засолке мяса или о том, чтобы приготовить из него консервы. Утрамбуйте кусочки в кастрюлю, пересыпая их солью, либо же залейте мясо соляным раствором (около 10 столовых ложек соли на 0,5 литра воды). После такого хранения мясо нужно промыть и вымочить в воде, чтобы убрать излишки соли.

Фрукты и овощи. Немаловажной задачей, которая возникает при отключении света, является проблема, как сохранить овощи без холодильника. Также стоит позаботиться о сохранности фруктов. Картофель, морковь, свеклу и лук лучше хранить в темном и прохладном месте. Отлично хранятся без холодильника и яблоки, их нужно просушить, обмотать бумагой и сложить в сухом темном месте. Если же вы понимаете, что перезревшие фрукты уже сложно спасти, сварите компот или кисель, джем или даже фруктовый салат, который с удовольствием съедят домочадцы.

Молочные продукты. Если вам нужно хранить топленое масло без холодильника, то заверните его в пергамент и залейте прохладной водой с солью. Затем сверху обязательно нужно установить гнет. Емкость с маслом можно накрыть тарелкой, а сверху на нее поставить тяжелый предмет. Такую емкость можно хранить на улице или в прохладной комнате. Молоко без холодильника может храниться в погребе или на балконе. Если оно начинает прокисать, получится кефир, однако магазинное молоко редко может превратиться в кефир, так как в его состав добавляют консерванты. Сыр нужно обернуть целлофаном, в пакете он сможет храниться несколько дней.

Переезд без холодильника: как транспортировать продукты

Многие не знают, как сохранить холод в дороге без холодильника, хотя в современном мире существует немало простых способов. Во-первых, вы можете поместить еду в сумку с охлаждающими панелями. Если у вас нет переносного мини-холодильника, его можно сделать самостоятельно. Оберните еду в термоизоляционные пакеты или фольгу. Если у вас есть возможность подготовиться к переезду заранее, заморозьте продукты и обложите их бутылками с предварительно замороженной водой. Так еда не разморозится и не испортится еще очень долго.

Чем питаться без холодильника

Долгохранящиеся продукты без холодильника, на самом деле, не стоят много денег и вы легко сможете сделать запасы. Купите сладости, сухари и хлебцы, энергетические батончики, мясные, рыбные и овощные консервы, сгущенное молоко, варенье, мед, орехи, фрукты. На этом список готовой еды без холодильника не заканчивается. От голода вас точно спасут супы, пюре и вермишели быстрого приготовления.

Многие думают, что без света и работающего холодильника можно есть лишь "сухпаи". Однако это не так. Если вы не знаете что приготовить, если нет холодильника, отварите картошку, откройте банку консерв и вы уже получите полноценное блюдо. Также можно варить супы, однако их стоит готовить небольшими порциями, чтобы они не испортились.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как проверить свежесть яиц в магазине или дома.

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