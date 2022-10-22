Где взять свет, если отключили электричество, и что купить в дом для подстраховки - расскажет УНИАН.

Нынешней зимой в украинских домах часто может пропадать свет из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Ранее мы рассказывали, как экономить свет дома, чтобы помочь энергетикам быстрее наладить работу.

Но если электричества в доме не будет, то и экономить нечего. На случай внезапных отключений света украинцам рекомендуют заранее купить некоторые вещи в дом. Эти предметы помогут проще пережить несколько часов без электричества.

Лампочка с аккумулятором

Если электрики не будет несколько часов, осветить дом поможет лампочка с аккумулятором. Такая лампа может обеспечить свет в доме на несколько часов, если аккумулятор будет заранее заряжен. Такие лампы не пожароопасны и довольно экономные, поскольку обычно в них используется экономный светодиодный свет.

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В различных интернет-магазинах такую лампу можно купить в среднем за 200-300 гривен. Минимальная цена стартует от 80 гривен. Примерно за 1200 гривен можно купить лампу, которая светит много часов.

Фонари

В каждый дом рекомендуется купить несколько фонариков. Они бывают нескольких видов. Фонарики на аккумуляторе работают дольше других, но они не помогут, если в момент отключения света аккумулятор будет не заряжен. Фонарик на батарейке - достаточно надежный вариант. Механические фонарики работают до тех пор, пока их заводят вручную, и ещё несколько минут.

Повербанки

Повербанк - незаменимое устройство для людей, которые часто пользуются смартфонами. С их помощью можно зарядить телефон без света. Повербанки нужно заряжать заранее, пока электричество включено. Чем выше мощность устройства, тем тяжелее и больше будет повербанк.

Автомобильное зарядное устройство

Многие электронные девайсы можно зарядить от прикуривателя автомобиля. Если у вас есть машина - стоит купить переходник для прикуривателя, чтобы зарядить другие устройства при отключении света.

Генератор

Електрогенератор - это большой аккумулятор, который может питать холодильник, чайник, обогреватель и другие приборы. Генераторы бывают разных видов - на солнечной энергии, газе, дизеле или бензиновые.

Генератор на бензине менее мощный, но дешевле прочих. Он спасет при кратких отключениях света. Дизельный генератор лучше брать для дачи или частного дома, где много бытовых устройств.

Сумка-холодильник

Сумка-холодильник или термосумка сохранит свежими продукты, если отключат холодильник. В зависимости от размера и мощности она может сохранять холод от 2 до 7 часов. А если использовать аккумуляторы холода, то время увеличится до 12 часов.

Портативная газовая плита

Владельцам электроплит на случай перебоя с электричеством рекомендуется купить портативную газовую плиту, которая работает от газовых баллонов. Такая плитка также выручит в ситуации, если будет отключен газ. Стоимость одной плиты составляет примерно 800-2000 гривен, а один баллон стоит от 80 гривен.

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