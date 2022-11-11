Чем лучше мыть раковину в зависимости от материала, из которого она сделана - узнайте в материале УНИАН.

Раковина на кухне или в ванной из-за частого ее использования быстро покрывается разными видами грязи. Это может быть известковый налет или жир, а также ржавчина - от подобных образований не застрахована даже самая аккуратная хозяйка. УНИАН расскажет, чем лучше всего чистить раковину, чтобы она блестела.

Ранее мы говорили о том, чем прочистить засор в раковине быстро и эффективно.

Прежде, чем приступать к процессу уборки, важно определить, из какого материала сделана ваша раковина. Конечно, можно использовать самые популярные средства (уксус, соду, соль или лимонную кислоту) наобум, но тогда есть риск не только не справиться с грязью, но и испортить кухонное устройство.

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Чем отмыть раковину из нержавейки от налета и жира

Нержавейка - наиболее часто встречающийся материал, из которого могут быть сделаны раковины. Он долговечный и прочный, однако, если на стенках умывальника засыхает грязь, она все равно портит внешний вид изделия.

Для раковин из нержавейки запрещено использовать кислоты, поэтому лимонную и уксусную можно сразу отложить. Наиболее эффективными вариантами будут:

замачивание - заткнуть пробкой слив, набрать полную раковину горячей воды, добавить средство для мытья посуды, подождать 15 минут, смыть губкой грязь со стенок мойки;

- заткнуть пробкой слив, набрать полную раковину горячей воды, добавить средство для мытья посуды, подождать 15 минут, смыть губкой грязь со стенок мойки; сода - смочить раковину горячей водой, насыпать 2-3 ст.л соды, через 5 минут потереть жесткой щеткой или губкой.

Помните о том, что во время мытья раковины из нержавейки нужно использовать перчатки, а также обязательно протирать мойку насухо тряпкой, иначе разводы от воды засохнут.

Как отмыть раковину от жира, если она чугунная

Чугунные раковины - не редкость на современных кухнях, но такой материал требует бережного отношения. Запрещено использовать жесткие щетки и губки, а также любые моющие с красителями - чугун от этого тоже окрасится. Лучше подойти к процессу серьезно и почистить мойку:

содой - засыпать порошком, выждать 10 минут, потереть загрязнения мягкой губкой;

- засыпать порошком, выждать 10 минут, потереть загрязнения мягкой губкой; отбеливателем - растворить в воде в пропорции 1:3 (одну часть отбеливателя на три части воды), нанести средство на грязные участки, оставить на 10 минут, затем потереть и смыть водой.

Кстати, если вы хотите, чтобы раковина из чугуна оставалась чистой как можно дольше - не складывайте в ней горы грязной посуды. От жира и разных жидкостей чугун окисляется, покрывается налетом и некрасивыми пятнами.

Чем мыть раковину из эмали - проверенный метод

Эмалированные поверхности сильнее остальных подвержены образованию ржавчины и налета. Лучше всего с подобными типами загрязнений можно бороться с помощью:

уксуса - тряпку смочить в уксусе, натереть ею стенки и днище раковины, оставить на 10 минут, затем смыть прохладной водой;

- тряпку смочить в уксусе, натереть ею стенки и днище раковины, оставить на 10 минут, затем смыть прохладной водой; лимонной кислоты - насыпать в раковину, смочить губку водой, активно потереть стенки и днище, затем смыть.

Также вы можете воспользоваться нашатырным спиртом и перекисью. Смешайте 100 мл спирта и 50 мл перекиси, смочите в растворе губку, натрите стенки и днище раковины, оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой и вытрите раковину насухо.

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