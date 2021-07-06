Слишком щедрое предложение. Почему сервис Xbox Game Pass выглядит мышеловкой для геймеров

Представьте, что вам больше не нужно тратить много денег на видеоигры, а все новинки достаются почти бесплатно. Просто оплатите подписку Xbox Game Pass, а TES VI, Starfield и даже S.T.A.L.K.E.R. 2 будут доступны вам в день релиза. Звучит очень заманчиво, не так ли? Но в чем подвох? Разбираемся в нашем свежем материале.

Если вы любите игры и предпочитаете пользоваться лицензионными копиями, то вы и без нас знаете насколько дорого может обойтись очередной новый блокбастер. Даже если покупать его в Steam по региональным ценам. А уж новинки по $70-80 на консолях могут сильно ударить по кошельку среднестатистического игрока. И вот тут на арену выходит Microsoft с сервисом Game Pass.

За каких-то $15 в месяц вы получаете доступ не к одной, а сразу к нескольким сотням различных игр. Любой тайтл из библиотеки сервиса можно скачать и пройти. Ну не красота ли? К тому же Game Pass присутствует как на консолях Xbox, так и на ПК. Просто оплачивай подписку и получай доступ к обширному списку игр – практически геймерский Netflix.

Все это выглядит настолько привлекательно, что даже подозрительно. Посудите сами, эта услуга слишком выгодна для вас, как потребителя, и очень затратна для продавца в лице Microsoft. Так не бывает. Где же подвох?

Да, Microsoft – это одна из богатейших компаний мира, которая может себе позволить тратить миллионы долларов в месяц на поддержку сервиса – напомним, что издатели отправляют игры в Game Pass не по доброте душевной, а за финансовое вознаграждение. И да, сейчас Game Pass чрезвычайно хорош для пользователей – тут вам и лучшие игры Bethesda вроде Doom и Fallout, и доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релиза, культовые хиты прошлых поколений и много чего еще. А если учесть различные манипуляции с ценами, включая дешевые покупки через Аргентину – то это прямо-таки лучший геймерский сервис на рынке. И, как вы уже, наверное, догадались, сейчас будет много "НО". О них и поговорим ниже.

Откуда такая щедрость?

После провала с прошлым поколением консолей Microsoft сейчас всеми силами пытается завоевать любовь аудитории. Стратегия простая – дать геймерам удобный и недорогой сервис с множеством игр. Вот вам самая мощная и тихая консоль Xbox Series X, обширная библиотека Game Pass и облачный сервис xCloud, чтобы запускать крупные тайтлы даже на смартфонах. В общем играйте как хотите и на чем хотите, лишь бы использовали сервисы Microsoft.

И такая стратегия приносит свои плоды. Благодаря ей Фил Спенсер, глава подразделения Xbox, уже стал народным любимцем. Это не скучный Джим Райан из PlayStation, рассказывающий про количество проданных копий очередного эксклюзива. Это веселый и улыбчивый Фил, и он хочет, чтобы геймеры были счастливы.

А если серьезно, то дифирамбы Спенсеру и Game Pass начали петь даже редакторы крупных западных игровых изданий. И надо признать, есть за что.

Вот только что будет, когда Xbox из догоняющих перейдет в статус лидирующих? А это несомненно произойдет – ведь Game Pass обзавелся и своими эксклюзивами, как минимум в лице Starfield, TES VI и прочих игр от уже внутренних студий Xbox.

Праздник не может длиться вечно

Как и за все хорошее в этой жизни, за Game Pass приходится платить. Причем и нам с вами, как пользователям, и компании Microsoft – которая поддерживает сервис на плаву. На этих двух пунктах остановимся подробней.

Microsoft – это огромная корпорация. А большой бизнес всегда в первую очередь заботится не о пользователях, а о собственной выгоде. Даже Xbox создавалась не с целью дать геймерам лучшую игровую платформу, а, чтобы создать конкурента для Sony. Японцы на волне успеха PS2 имели неосторожность сказать, что скоро их PlayStation заменит компьютеры во всех домах.

Вот и сейчас, чтобы отыграться за проигрыш в прошлом поколении, в подразделение Xbox были влиты колоссальные средства. Только за несколько последних лет на покупку игровых студий Microsoft потратила более $12 миллиардов – из них $7,5 миллиарда ушли на приобретение холдинга ZeniMax Media, владеющего издательством Bethesda.

Сколько денег тратится на разработку новых игр от внутренних студи Xbox – неизвестно. Также компания не раскрывает, сколько в месяц тратит на поддержку Game Pass. Известно только, что с каждым издателем и разработчиком Microsoft договаривается отдельно. Поэтому и суммы, выплачиваемые за попадание игр в библиотеку сервиса, могут отличаться. Чтобы вы хотя бы примерно представляли, о каких суммах может идти речь, давайте посмотрим, сколько тратит Epic Games на свои бесплатные раздачи. К примеру, с декабря 2018-го по сентябрь 2019-го в EGS раздали 37 игр. За это компании пришлось заплатить разработчикам в общей сложности $11,6 миллиона. Правда ААА-блокбастеров в том списке практически не было. А вот позже еще $11 миллионов Epic Games потратила на возможность раздать сборник Borderlands Handsome Collection. А за эксклюзивный релиз Borderlands 3 в EGS было выплачено еще $115 миллионов.

То есть, чем игра крупней, тем больше придется заплатить за ее попадание в тот или иной сервис. А в Game Pass уже побывали такие гиганты, как "Ведьмак 3", GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

В недавнем интервью Фил Спенсер утверждал, что Game Pass уже приносит прибыль. Правда точных цифр не назвал. А потом и вовсе сообщил, что главной метрикой в этом деле для них является рост количества подписчиков. Что ж, давайте посмотрим на это число. Сервис Xbox Game Pass появился четыре года назад, и за это время смог собрать 23 миллиона подписчиков.

Netflix, как стриминговый сервис, начал свою международную экспансию 11 лет назад. По состоянию на этот год у него около 208 миллионов подписчиков. И вот тут самое интересное – Netflix перестал быть убыточным тоже только в этом году! То есть, чтобы компания не нуждалась в очередных инвестициях для создания нового контента, ей понадобилось более двух сотен миллионов подписчиков. Это почти в десять раз больше, чем пользователей Game Pass.

Конечно, напрямую сравнивать два сервиса не совсем корректно. Все-таки Microsoft также получает прибыль с обычных продаж своих тайтлов и 30% от продаж сторонних игр в магазине компании. Но все же и затраты у подразделения Xbox немаленькие (помним про $12 миллиардов, потраченных всего за несколько лет только на покупку студий).

Если Microsoft готова терпеть большие издержки, пока не наберется большая аудитория, то игроки еще долго смогут с удовольствием пользоваться сервисом Game Pass. Но если компания решит, что игра не стоит свеч, то как минимум подписчикам придется платить за Game Pass больше.

Если честно, то цена поднимется в любом случае. Microsoft сейчас демпингует, наращивая аудиторию. Но как только количество подписчиков будет достаточно большим – цена вырастет. Нужно же отбивать вложения.

Но это и не единственная проблема для пользователей сервиса.

Игры-сервисы, как инструмент удержания аудитории

Мы не будем впадать в крайности и заявлять, что в Game Pass со временем пропадут однопользовательские игры. Однако мультиплеерных тайтлов, рассчитанных на сессионный гейминг станет значительно больше. Посудите сами, где вы больше всего проведете времени? В дорогом сюжетном блокбастере или в мультиплеерном проекте? В первом случае вы пройдете сюжет за неделю-месяц и отпишитесь. Во втором – если играть весело, то можно провести хоть тысячу часов. А на это уйдут месяцы или даже годы. И подписку в таком случае нужно будет продлевать постоянно, а это уже и не так выгодно. К примеру, вы можете один раз купить многопользовательский шутер за $70 и играть в него весь год. А можете весь год играть в тот же шутер через Game Pass, но тогда он вам обойдется в $180.

То, что Microsoft планирует удерживать пользователей многопользовательскими проектами видно уже сейчас. Не зря же произошло слияние подписки EA Play с Game Pass. А там, напомним, и FIFA, и NBA и прочие популярные спортсимы.

И если не брать в расчет игры с прошлых поколений, то в будущем многопользовательских и кооперативных игр в библиотеке Game Pass станет намного больше, чем одиночных сюжетных проектов. Плохо это или нет – решать каждому.

Влияние на индустрию

На самом деле успех Game Pass уже начал влиять на индустрию. Только посмотрите, какое количество подобных сервисов появилось в последние годы: EA Play, Uplay+, Apple Arcade, Play Pass от Google.

Крупным издателям и платформодержателям больше не нужно надеяться на успех какой-то одной игры. Достаточно сказать, что их подписка даст доступ сразу к сотне разнообразных тайтлов. А там каждый найдет что-то для себя – большой блокбастер, душевное инди или популярную сессионку.

И эта модель работает. Только представьте, чтобы в 2013 году запустить Xbox One, компании понадобилась мощная линейка консольных эксклюзивов, включая Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome и Killer Instinct. В 2020-м во время запуска Xbox Series X/S не вышло ни одного эксклюзива. Но на продажи это не повлияло. Наоборот, у Xbox дела идут отлично, все консоли, которые успевают произвести – разбирают, как горячие пирожки.

И даже такие консерваторы, как Sony и Nintendo прощупывают почву в этом направлении. Первая сделала небольшую библиотеку из 20 хитов прошлого поколения для подписчиков PS Plus на PS5. А у второй есть сервис Online с доступом ко многим эксклюзивам NES и SNES.

Отставить панику

Да, рано или поздно Game Pass подорожает, а на дистанции в библиотеке сервиса будут преобладать мультиплеерные проекты. И да, со временем мы увидим еще больше аналогичных сервисов у конкурентов. Но прямо сейчас, когда Microsoft борется за внимание игроков и наращивает аудиторию – это отличное предложение, которым стоит пользоваться. И пока компания не убирает возможность покупать игры отдельно, то переживать не стоит.

Сергей Коршунов

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