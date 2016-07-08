Эксперты: Украина не полностью выполнила обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, мониторинг выполнения украинской властью Соглашения об ассоциации за период с 2014 года до окончания I-го полугодия 2016 года включительно представила исполнительный директор ОО «Украинский центр европейской политики» Любовь Акуленко.

Эксперт подчеркнула, что центр проанализировал прогресс Украины в адаптации европейского законодательства за указанный период.

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"Когда мы начали анализировать те сферы, по которым уже подходят сроки реализации сейчас, в середине 2016 года, а это четыре сферы - энергетика, экология (окружающая среда), транспорт и общественное здоровье, - то мы пришли к выводу, что Украина в этих сферах выполняет обязательства в неполной мере. Не можем сейчас сказать, что Украина выполнила какие-то обязательства", - заявила Акуленко.

По ее словам, причин невыполнения обязательств много, но ответ один: "Вы видели как работает парламент, и парламент - это наше слабое место... в адаптации законодательства, которое нам очень сильно мешает".

Акуленко обратила внимание, что Соглашение об ассоциации предусматривает для Украины обязательство имплементировать около 350 европейских актов (директивы, регламенты, решения) до 2025 года.

При этом, как отметили эксперты «Украинского центра европейской политики», за период с 2014 года до окончания I-го полугодия 2016 года включительно Украина должна адаптировать 15 актов ЕС в сфере энергетики, транспорта, окружающей среды и общественного здоровья.

Также Украина должна принять отдельный программный документ – всеообъемлемую стратегию имплементации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мероприятий.