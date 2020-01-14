Суд арестовал имущество судостроительного завода "Океан"

Офис генпрокурора расследует доведение до банкротства и незаконное завладение имуществом завода.

Печерский районный суд Киева 13 января наложил арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что прокурорами Офиса генпрокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода "Океан".

Согласно сообщению, арест наложен в целях сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения по ходатайству прокурора.

"Прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", - добавили в ОГП.