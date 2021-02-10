Маск надеется, что Starlink станет первым проектом по запуску спутников, который избежит банкротства.

Миллиардер Илон Маск назвал условия IPO своего проекта спутникового интернета Starlink.

Проект, который на сегодня является частью SpaceX, сможет стать публичной компанией при хорошо прогнозируемом денежном потоке, написал Маск в Twitter.

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В другом посте он отметил, что для того, чтобы Starlink стал финансово жизнеспособным, SpaceX придется в течение года «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока».

По его словам, каждая новая компания по запуску спутников становится банкротом, но Маск надеется, что Starlink станет первым проектом, с которым этого не случится.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Маск отметил, что выход проекта на биржу возможен, когда рост его доходов станет «достаточно предсказуемым».

О том, что SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и разместить его акции на бирже, в феврале 2020 года заявлял президент космической компании Гвинн Шотвелл.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

7 февраля 2021 года SpaceX впервые раскрыла количество абонентов, тестирующих спутниковый интернет от Илона Маска.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко