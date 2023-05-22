В марте 2022 года Евросоюз отключил от SWIFT российские банки.

ЕС сможет рассматривать вопрос снятия санкций с российских банков и с Россельхозбанка в частности, только после прекращения войны в Украине.

Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщают "Известия", отмети при этом, что вторжение России в Украину "усугубило и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности".

"Что касается деSWIFTинга российских банков - это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами", - сказал Стано, отметив при этом, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами.

Видео дня

Стано также подчеркнул, что беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море мешают только боевые действия в Украине.

SWIFT в России

В марте 2022 года стало известно о том, что Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков.

К настоящему моменту от системы отключены практически все крупные банки России. В системе остаются только небольшие, в основном региональные финучреждения.

После аннексии Крыма и введения первых санкций в России начали создавать свой аналог SWIFT для внутреннего пользования, очевидно, готовясь к новой волне санкций после планируемого нового вторжения в Украину. В 2022 году внутренний аналог SWIFT россияне начали использовать и для внешних связей, в частности с Ираном.

В марте 2023 года в России решили запретить SWIFT, от которого их уже отключили.

Вас также могут заинтересовать новости: