С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

Национальный банк прогнозирует, что в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в этом году.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете Нацбанка.

"В 2023 году реальные зарплаты будут расти ввиду повышения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но достаточно медленно из-за отраслевых диспропорций. Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) - на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных - на 4,6%", - говорится в сообщении.

Видео дня

В отчете отмечается, что количество соискателей значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низкая. Это заставляет соискателей работы соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.

"В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплаты имеющимся работникам. В результате продолжается сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении", - говорится в сообщении.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Почти 40% украинцев вернулись на работу - опрос

Социологи узнали, от чего отказываются украинцы во время войны

Рынок труда в июне: в Украине выросло количество вакансий на популярную специальность