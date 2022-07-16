Предоставление кредитов компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, приводит к затягиванию войны против Украины.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России Украина потребовала от крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере.

Об этом сообщает Financial Times.

Письма с требованием прекратить сотрудничество с агрессором получили по меньшей мере четыре банка: JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

Предоставление кредитов компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, приводит к затягиванию войны против Украины, говорится в них.

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом помогают режиму Путину и поддерживают режим", — заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко, от имени которого были отправлены письма.

По его словам, Министерство юстиции собирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. Специальные службы Украины уже собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах к банкам также говорится, что им будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины в случае продолжения сотрудничества с Россией.

Ситуация с российскими энергоресурсами:

31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

24 июня появилась информация о том, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

Ожидается, что в седьмом пакете санкций страны-члены Евросоюза закроют имеющиеся лазейки.

По состоянию на 11 июля 2022 года Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжала получать большую прибыль от продажи нефти. Ставки пошлины увеличились на 23% в период с июня по июль. Таким образом Россия с каждого проданного барреля зарабатывала на $1,42 больше, чем месяц назад.

В связи с этим приростом, РФ избежала падения поставок сырой нефти на 15% за неделю до 8 июля. Доходы России упали всего на $3 миллиона или на 2%.

13 июля 2022 года стало известно о том, что РФ рекордными темпами увеличивает поставки топлива на Ближний Восток.

В тот же день, 13 июля 2022 года, стало известно о том, что Германия отказывается закупать у России сразу два энергоносителя.

По состоянию на 15 июля 2022 года впервые за 6 лет Европа обошла Азию по покупке американской нефти.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

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