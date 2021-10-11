До 12 апреля 2022 года должен быть избран новый председатель правления банка.

Вместо Евгения Мецгера АО "Укрэксимбанк" будет руководить как исполняющий обязанности председателя правления банка Сергей Ермаков.

В сообщении банка в Facebook сказано, что сегодня во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" относительно возможных мероприятий (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Евгения Мецгера о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе.

Отмечается, что номинационный комитет, соответственно, подал немедленную рекомендацию Наблюдательному совету прекратить полномочия Мецгера с 11 октября 2021 года на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОбъявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике (фото)Также отмечается, что в связи с увольнением председателя правления банка, номинационный комитет Наблюдательного совета назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности председателя правления банка с 12 октября 2021 года на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть избрано Наблюдательным советом банка по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

"Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей".

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека. Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

Позже на своей странице в Facebook Мецгер сообщил, что сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк.

Автор: Надя Пришляк