Аналитики ожидают рост экономики на 0,1%.

На фоне резкого изменения глобальных экономических настроений есть предпосылки для того, чтобы Еврозона избежала рецессии в 2023 году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты опроса экономистов от Consensus Economics.

Аналитики ожидают рост экономики на 0,1%, что стало возможным благодаря снижению цен на энергоносители, значительной государственной поддержке и более раннему, чем ожидалось, восстановлению китайской экономики, что будет способствовать росту мирового спроса.

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Повышение прогноза произошло после того, как на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе чиновники и экономисты поддержали более оптимистичные прогнозы, а МВФ дал понять, что может вскоре повысить свои прогнозы по глобальному росту.

В то же время некоторые экономисты все еще ожидают рецессии. Как отметила экономист Barclays Bank Сильвия Арданья, экономика Еврозоны все равно будет сокращаться в течение двух кварталов подряд, что соответствует техническому определению рецессии, однако спад не будет таким глубоким, как считалось ранее.

Война в Украине и ситуация в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощутили и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах Еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

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