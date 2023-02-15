Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек – до 39,70 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн/долл., евро – 41,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Курс во время войны

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Прогнозы до конца месяца

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

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