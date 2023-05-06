Требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 1238 евро 2534 евро в месяц.

Правительство Швеции приняло решение об увеличении в два раза требований к зарплатам трудовых мигрантов.

Об этом заявила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард, отметив, что таким образом правительство намерено пкончить с низким уровнем оплаты труда, сообщает Euractiv.

"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", - заявила министр.

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Требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро).

Работа в Швеции

В 2022 году Швецией было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты.

Согласно прогнозу Миграционного агентства, в 2023 году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции.

Война в Украине и позиция Швеции

19 ноября 2022 года министр Резников заявил, что Швеция намерена предоставить Украине девятый пакет оборонной помощи на сумму 3 млрд шведских крон. Швеция также выделила гуманитарную помощь на 760 млн шведских крон на помощь в зимний период. Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальное-для Молдовы.

11 декабря 2022 года Швеция заяил о том, что предоставит новый пакет помощи для ВСУ, который превышает предыдущий на 50%.

В январе 2023 года Швеция заявила о том, что передаст Украине революционное оружие.

19 января 2023 года Швеция объявила о новом масштабном пакете военной помощи Украине.

Швеция заявила о том, что готова передать Украине материалы для восстановления электроснабжения.

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