Кулеба считает, что решение о членстве Украины в ЕС должно приниматься быстро, а Украина готова быстро пройти все процедуры.

ЕС выделит Украине 450 миллионов евро для закупки оружия и военного оборудования.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

Он отметил, что ЕС показал, что может принимать жизненно важные решения, когда у него есть политическая воля и желание.

По словам Кулебы, ранее в ЕС ему заявляли, что ни о каком оружии для Украины не может идти речь и наибольшее, что там могут - помочь стране аптечками.

"Мы сейчас выбили 450 млн евро, которые пойдут на закупку оружия и военного оборудования для Украины по линии ЕС", - подчеркнул Кулеба.

При этом он подчеркнул, что "сейчас надо так же принять решение относительно членства Украины в ЕС. А мы готовы пройти все процедуры чрезвычайно быстро".

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