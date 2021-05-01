Баланс недели: Кабмин установил электротарифы для населения и сменил главу "Нафтогаза", а Рада назначила министра энергетики

Кабинет министров определил, какими будут электротарифы для населения в ближайшие два месяца, и сменил главу крупнейшей госкомпании страны - "Нафтогаза Украины", а депутаты Верховной Рады назначили Германа Галущенко министром энергетики – таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Последняя неделя апреля была насыщенна неожиданными кадровыми перестановками как во власти, так и в крупнейшей госкомпании страны.

Главным событием недели без преувеличения можно назвать молниеносное решение Кабинета министров уволить с должности главы правления главного газового холдинга страны "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, который руководил компанией более семи лет.

Формальным основанием для принятия этого решения стало получение "Нафтогазом" по итогам 2020 года девятнадцати миллиардов гривень чистого убытка, тогда как финансовым планом предусматривалась прибыль в размере больше одиннадцати миллиардов.

Уволенный Коболев заявил, что не будет "устраивать цирк", но в то же время, пообещал оспорить решения правительства в суде.

"Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз". Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы", - сказал Коболев.

Этим же постановлением правительство назначило новым главой "Нафтогаза Украины" с 29 апреля сроком на один год бывшего топ-менеджера этой же госкомпании - Юрия Витренко, возглавлявшего последние месяцы в статусе исполняющего обязанности Министерство энергетики.

Читайте такжеВ ЕС обещают бурную реакцию на увольнение Коболева из "Нафтогаза"

На своей первой пресс-конференции для журналистов в пятницу новый руководитель пообещал, что по итогам текущего года сделает компанию прибыльной.

Витренко также заявил, что намерен создавать условия для снижения цены на газ для потребителей путем наращивания госхолдингом собственной добычи голубого топлива.

"Мы будем создавать условия для того, чтобы на рынке были обоснования для снижения цен. Это - увеличение собственной добычи газа. Будет поставлена задача перед "Укргазвыдобування", которая отвечает за собственную добычу газа. Также мы будем работать над тем, чтобы вся цепочка от добычи украинского газа была максимально доступной для украинского потребителя, и, таким образом, это создаст обоснование для снижения цены", - сказал он.

По словам главы "Нафтогаза", компания возобновит активное юридическое давление на российский "Газпром". Компания намерена снова обращаться в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить некоторые положения транзитного контракта с Россией, заключенного в конце 2019 года. При этом он не уточнил детали иска.

Новый глава Минэнерго

Еще одним важным событием последней недели апреля стало назначение нового министра энергетики, после того, как больше года ключевое ведомство страны возглавляли только чиновники в статусе исполняющего обязанности.

Верховная Рада конституционным большинством голосов назначила на пост главы Минэнерго юриста Германа Галущенко, который на момент назначения работал вице-президентом национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Выступая с парламентской трибуны, Галущенко сказал, что знает пути снижения тарифов на газ и электричество для уязвимых слоев населения рыночным способом, а не административным.

Крайне актуальное обещание на фоне публикации украинскими газопоставляющими компаниями годовых тарифов на газ для населения. С 1 мая все украинцы будут автоматически переведены на фиксированные цены, которые в зависимости от поставщиков колеблются от 7,88 до 13,5 гривень за кубометр.

Еще одним вызовом новый глава Минэнерго считает вопрос энергетической безопасности Украины и присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E.

"Сегодня отечественная энергетика находится в очень тяжелом положении. Огромные долги, диспропорции на рынке электроэнергии, незавершенность интеграции энергосистем с ЕС, высокая энергоемкость украинских промышленных предприятий, колебания цен на газ зимой, теневой рынок горюче-смазочных материалов, многолетние проблемы угольной отрасли", - перечислил проблемы Галущенко.

Читайте такжеЮрист во главе Минэнерго: что принесет отрасли "новая метла"

"Внешние угрозы в энергетике тоже требуют чрезвычайных усилий дипломатии, в том числе, в противостоянии "Северному потоку 2", интеграции украинских рынков газа и электроэнергии в ЕС, диверсификации поставок энергоносителей", - добавил министр.

Национальная энергетическая отрасль, долгое время находившаяся без полноценного руководителя, испытывает высокие ожидания от нового министра. И лишь время покажет: справится ли чиновник с этим заданием.

Стабильные электротарифы

Еще одним важным для украинского потребителя событием уходящей недели стало решения правительства о продлении действия текущей цены на электричество для населения.

К слову, нынешний тариф в размере 1,68 гривень за киловатт-час для бытовых потребителей не растет благодаря действию механизма специальных обязательств на рынке электричества.

"Сегодня продлим механизм действия возложения специальных обязательств до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений – 1,68 гривень за киловатт-час", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Без принятия соответствующего постановления с 1 мая цена электричества для населения перестала бы регулироваться Кабинетом министров, а значит, бытовые потребители должны были бы покупать энергоресурс по рыночной цене – в три раза выше.

Еще одним решением в пользу потребителя стало одобрение Верховной Радой установления льготного тарифа на свет для населения, проживающего в 30-километровых зонах атомных электростанций.

Согласно документу, правительству рекомендуется в течение четырнадцати календарных дней со дня вступления в силу постановления, установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа.

Читайте также"Золотой" киловатт: пойдет ли правительство на резкий рост тарифов

Таким образом, Кабинет министров вернет тридцатипроцентную скидку на электричество, которая была отменена с начала года.

Из важного для национальной экономики, произошедшего на уходящей неделе, можно вспомнить успешный выпуск Минфином Украины еврооблигаций с погашением в 2029 году на 1,25 млрд долларов со ставкой 6,875 процента годовых.

С 1 мая украинцы перейдут на новые годовые тарифы на газ, и в страну придет устойчивое тепло с периодическими дождями.

Короткая рабочая неделя продлится лишь три дня, а затем страна уйдет на очередные трехдневные выходные. В связи с ослаблением карантинных ограничений в столице и в других регионах страны социальная активность повысится, но бдительности терять не стоит. Бережем себя и близких.

Анна Бредихина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter