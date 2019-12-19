Иностранцы продолжают скупать украинские гособлигации

Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 113 миллиардов гривень.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3 миллиарда гривень, или на 3%, - до 113 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги, по сравнению с началом года, вырос на 107 миллиардов гривень, или почти в 18 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.